Unterstützung im Weihnachtsgeschäft für junge Betriebe in NÖ mit dem riz up „Business Online“ Schwerpunkt

LR Danninger: Professionelles Service für alle, die neue Kunden online ansprechen wollen

St. Pölten (OTS) - „Dieser aktuelle Lockdown ist für viele Unternehmen wieder eine gewaltige Herausforderung. Das Weihnachtsgeschäft ist in vielen Branchen ein wesentlicher Jahres-Umsatzfaktor, und die Möglichkeit für ‚Click-und-Collect‘ spricht meist nur bestehende Kundinnen und Kunden an. Daher ist die Ansprache neuer Kundschaft nun auch online ein wesentlicher Faktor. Und genau dabei unterstützt der Schwerpunkt ‚Business Online‘ unserer Gründeragentur riz up“, informiert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger über das aktuelle Programm und ergänzt: „Auch die riz up Hotline zu den Corona-Hilfspaketen ist wieder aktiv. Ich bitte alle Gründerinnen und Gründer, alle Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer: Nutzen Sie alle unsere Unterstützungsmöglichkeiten“.

Den Fokus des neuen Schwerpunkts „Business Online“ erläutert riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt: „Online Marketing und Verkauf trotz des Lockdowns sind das zentrale Thema der insgesamt zehn Webinare von 25.11. bis 7.12. So gibt es in den nächsten zwei Wochen jeden Tag ein Webinar unter anderem zu Kundenmanagement, Verkauf sowie zu digitalen und hybriden Geschäftsmodellen.“ Rund um die Uhr steht auch die riz up Digithek mit Videos und Clips zum Thema „e-commerce, Webshop und Online Marketing“ zur Verfügung.

Die Webinartermine im Detail:

25.11.2021 = Kundenbeziehungsmanagement kompakt / 16:00-18:00 Uhr

26.11.2021 = Online gute Figur machen / 09:30-11:00 Uhr

29.11.2021 = Ihr Auftritt kompakt / 10:00-12:00 Uhr

30.11.2021 = Verkaufen kompakt / 09:00-11:00 Uhr

01.12.2021 = Zielgruppenfindung / 10:00-12:00 Uhr

02.12.2021 = Medienarbeit kompakt / 14:00-16:00 Uhr

03.12.2021 = Digitale Geschäftsmodelle kompakt / 09:00-11:00 Uhr

06.12.2021 = Megatrends kompakt / 10:00-12:00 Uhr

07.12.2021 = Online Marketing kompakt / 10:00-12:00 Uhr

07.12.2021 = SEO / 14:00-16:00 Uhr

Die Gründeragentur des Landes Niederösterreich riz up begleitet erfolgreich jährlich Ein-Personen-Unternehmen, Kleinunternehmen und Start-Ups in Niederösterreich bei der Gründung und beim Wachstum. 2020 wurden über 6.000 neue Unternehmen pro Jahr in Niederösterreich gegründet, das ist jedes fünfte neue Unternehmen in ganz Österreich. Über 13.000 Kundenberatungen zu Gründungs- und Wachstumsprojekten hatte riz up bis Ende Oktober 2021 bereits. Über 12.000 Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer seit der Erweiterung des riz up Seminarangebots im Jahr 2015 zeigen, wie groß das Interesse der angehenden jungen Unternehmerinnen und Unternehmer für die kostenlose Aus- und Weiterbildung ist.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at

