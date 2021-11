Wiener Städtische-App zur branchenbesten gekürt

Die losleben-App der Wiener Städtischen hat sich im landesweiten Ranking der bestbewerteten Versicherungs-Apps durchgesetzt und ist als Branchensieger ausgezeichnet worden.

Wien (OTS) - Im Zuge einer landesweiten Online-Umfrage hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) die Nutzerzufriedenheit mit 390 Apps aus 56 Branchen mittels App-Zufriedenheits-Score gemessen. Insgesamt wurden rund 48.000 Kundenmeinungen eingeholt. Unter den Versicherungs-Apps erzielte die losleben-App der Wiener Städtischen mit 8,67 von 10 möglichen Punkten die mit Abstand höchste Kundenzufriedenheit. „Unsere losleben-App ist ein perfektes Beispiel dafür, dass erfolgreiche Digitallösungen einen Mehrwert für Kundinnen und Kunden bringen“, zeigt sich Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen, stolz. „Die Spitzenplatzierung freut uns auch, weil unsere eigenen Ansprüche als Digitalanbieter ständig wachsen und in der Entwicklung und dem Ausbau der losleben-App sehr viel Herzblut steckt.“

Die Zahlen belegen die hohe Nachfrage und Akzeptanz der Anwendung: Rund 4.500 Einreichungen verzeichnet die losleben-App wöchentlich – von Rechnungen für Behandlungen, Medikamente und Heilbehelfe bis hin zu Schäden aus Haushalt und Eigenheim können diverse Anliegen über die App schnell und einfach abgewickelt werden. Im Hintergrund arbeitet eine künstliche Intelligenz (KI), wodurch Bearbeitungs- und Auszahlungszeiten reduziert werden. Entwickelt wurde die App vom Corporate Start-up viesure, dem Innovationszentrum der Vienna Insurance Group unter der Leitung der Wiener Städtischen. Schon im Juni sicherte sich die App beim Digital Impuls Award, veranstaltet von der Tageszeitung „Die Presse“, unter den Finanzdienstleistern in der Kategorie „Innovation und Transformation” die Bestplatzierung.

Digitalisierungsoffensive nimmt weiter Fahrt auf

Mit ihren digitalen Lösungen, die sie in den vergangenen Jahren im Servicebereich eingeführt und nach und nach ausgeweitet hat, war die Wiener Städtische mehr als einmal Vorreiter am heimischen Markt. Steßl: „Die Digitalisierung ist ein zentraler Baustein unserer Zukunftsstrategie. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen stets im Mittelpunkt – einerseits hinsichtlich der Vorsorge, andererseits in Hinblick auf das Service. Jetzt heißt es, unsere innovativen Digitallösungen sukzessive weiterzuentwickeln, um unsere führende Rolle unter Österreichs Versicherern zu festigen.“ Zuletzt wurden Verbesserungen wie die biometrische Anmeldung über Fingerdruck und Face ID umgesetzt, die sehr gut angenommen werden. Weiters geplant ist etwa der Ausbau der digitalen Schadensabwicklung auf die Sparten Kfz und Unfall.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

