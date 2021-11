Accor stellt Emblems Collection vor - ein fesselndes Portfolio einzigartiger Luxushotels

Paris (ots/PRNewswire) - GUIYANG ART CENTRE HOTEL, EMBLEMS COLLECTION, IM HERZEN DER PROVINZ GUIZHOU IN CHINA, WIRD DAS ERSTE HOTEL DER MARKE SEIN

Accor, eine weltweit führende Hospitality-Gruppe mit einem der vielfältigsten und vollständig integrierten Hospitality-Ökosysteme der Branche, freut sich, Ihnen die Embleme Collection, ein einzigartiges globales Portfolio von Boutique-Hotels und luxuriösen Resorts, vorzustellen. Emblems Collection startet mit einem prächtigen Prestige-Hotel - Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection in der chinesischen Provinz Guizhou, das im Dezember 2022 eröffnet werden soll. Es wird erwartet, dass die Luxusmarke bis zum Jahr 2030 auf 60 Häuser in aller Welt anwächst.

"Die Emblems Collection erweitert das Luxusangebot von Accor um eine neue und aufregende Dimension. Ein Schwerpunkt unserer Wachstums- und Entwicklungsstrategie ist es, in unseren stärksten Sparten und führenden Geschäftsbereichen, zu denen sowohl Luxus- als auch Kollektionsmarken gehören, aggressiv zu expandieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle mehr als 40 Marken in unserem globalen Netzwerk weiter wachsen, sich entwickeln und florieren", sagte Sébastien Bazin, Chairman & CEO von Accor. "Die Hotels, die wir in die Emblems Collection aufnehmen werden, sind sowohl bei Reisenden beliebt, die hochwertige Erlebnisse im Boutique-Stil schätzen, als auch bei Hoteliers, die die unabhängigen Marken, die sie aufgebaut haben, wertschätzen und gleichzeitig die Vorteile eines globalen Partners nutzen möchten."

Mit der Gründung von Emblems Collection erweitert Accor seine Präsenz im Bereich der Kollektionsmarken und wird versuchen, den Erfolg zu wiederholen, den es mit einer anderen Marke der Gruppe erzielt hat - der MGallery Hotel Collection, einem geschichtsträchtigen Portfolio, zu dem inzwischen mehr als 100 Boutique-Hotels weltweit gehören. Mit einem ähnlich freigeistigen Ansatz, der sich jedoch auf das Luxussegment konzentriert, wird die Emblems Collection einzigartige Hotels vorstellen, die "emblematisch" für ihre Designer, Demografien oder Reiseziele sind. Zu den charakteristischen Elementen der Hotels der Marke, die sich an stilbewusste und intelligente Menschen richten, gehören luxuriöse Umgebungen, Instagram-taugliche Pools und lebendige öffentliche Bereiche. Die Hotels und Resorts, die sich der Emblems Collection anschließen, werden in drei Kategorien eingeteilt:

Emblems Collection Heritage - Hotels, die Wahrzeichen eines Reiseziels sind - die Gebäude, die zum Charakter einer Stadt, eines Ortes oder einer Nation beitragen; Häuser, die die Markenzeichen der Geschichte und klassische kulturelle Traditionen feiern.

- Hotels, die Wahrzeichen eines Reiseziels sind - die Gebäude, die zum Charakter einer Stadt, eines Ortes oder einer Nation beitragen; Häuser, die die Markenzeichen der Geschichte und klassische kulturelle Traditionen feiern. Emblems Collection Retreat - Ferienanlagen an herrlichen Stränden, in ländlicher Umgebung oder in den Bergen, die prächtige Spa- und Wellness-Erlebnisse mit ganzheitlicher Pflege und Bereicherung durch Rituale, Gelassenheit und Wohlbefinden bieten.

- Ferienanlagen an herrlichen Stränden, in ländlicher Umgebung oder in den Bergen, die prächtige Spa- und Wellness-Erlebnisse mit ganzheitlicher Pflege und Bereicherung durch Rituale, Gelassenheit und Wohlbefinden bieten. Emblems Collection Signature - Designhotels, die ein ästhetisches Universum verkörpern, eine Ode an den Stil und die Handschrift der Designer oder ursprünglichen Bewohner, die zum einzigartigen Erbe des Hotels beigetragen haben.

Konzipiert für unabhängige Hoteliers

Die Marke Emblems Collection ist auf die Bedürfnisse von unabhängigen und Boutique-Hoteliers ausgerichtet. Für diejenigen, die den Luxusstatus ihres Hauses aufwerten und ihr globales Profil stärken wollen, sind die Standards der Hotelmarken der Kollektion flexibel, leicht und einfach zu erreichen, mit der Möglichkeit, Franchiseverträge abzuschließen - die einzige Accor-Luxusmarke, die diese Option bietet. Die neue Marke wird die Hotels dazu ermutigen, ihre einzigartige Identität beizubehalten, was für Hoteliers wichtig ist, die in die Entwicklung eines bestimmten Stils für ihr Hotel und/oder ihren Markt investiert haben. Darüber hinaus bietet Emblems Collection einen direkten ROI und die Möglichkeit, den Umsatz zu maximieren, indem es sofortigen Zugang zu der leistungsstarken Verkaufs-, Vertriebs- und Treueplattform von Accor erhält.

"Eigentümern und Entwicklern, die einzigartige Luxushotels geschaffen haben oder ein neues Angebot im gehobenen Segment entwickeln möchten, bieten wir eine Kollektionsmarke, die den Status und das Profil ihres Hauses mit begrenzten Investitionen in Marketing und Branding sowie einem einfachen Übergangsprozess steigern kann", so Agnes Roquefort, Chief Development Officer bei Accor. "Mit Emblems Collection können Hoteliers ihre Kosten und Abläufe sofort optimieren, indem sie die leistungsstarken globalen Vertriebs- und Liefernetzwerke von Accor nutzen und gleichzeitig ihre Zielgruppe vom ersten Moment an erweitern. Wir freuen uns darauf, mit weiteren Hoteliers und Entwicklungspartnern zusammenzuarbeiten, um weitere Hotels auf der ganzen Welt in diese herausragende Kollektion aufzunehmen."

Erster Halt: China

Das Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection ist das erste Flaggschiff des neuen Hotelportfolios und befindet sich im berühmten Guiyang Art Centre der Stadt. Ursprünglich als opulente Privatresidenz erbaut, lockt dieses Kronjuwel der Hauptstadt die Besucher mit seiner üppigen Landschaftsgestaltung, seinem weitläufigen Gelände und seinem heiteren Wellness-Ambiente.

Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection

Die Stadt Guiyang ist für ihr angenehmes warmes Klima bekannt. Sie liegt zentral in der Provinz Guizhou und genießt eine beneidenswerte Lage am Nordufer des Nanming-Flusses. Guiyang, das oft als "Hauptstadt der Sommerfrische in China" bezeichnet wird, ist eine der am schnellsten wachsenden Städte des Landes, ein führender Tourismus-Hotspot und ein beliebtes Ziel für Luxusreisende aus dem In- und Ausland.

"Als einer der wichtigsten Gastgewerbemärkte der Welt ist China der perfekte Standort für Accor, um unsere neueste Luxusmarke zu lancieren, und wir fühlen uns geehrt, mit unserem zuverlässigen Partner, der HLC Group, an diesem wegweisenden Projekt zu arbeiten. HLC ist ein angesehener Wirtschaftsführer in der Provinz Guizhou und gilt als eines der besten Privatunternehmen Chinas. Wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsame Vision des neuen Emblems Collection Hotels in Guiyang zu verwirklichen", sagte Gary Rosen, CEO, Greater China, Accor. "Dieses großartige und rätselhafte Anwesen hat schon lange die Aufmerksamkeit der Einwohner und Besucher von Guiyang auf sich gezogen. Emblems Collection wird einen frischen, modernen Ausdruck des Luxuslebens in dieses ikonische Wahrzeichen bringen und die hohen Standards für Gastfreundschaft und Stil setzen, die wir für diese Marke erwarten, wenn sie in andere Märkte weltweit expandiert."

Mit 64 außergewöhnlichen Suiten und zwei prächtigen Ballsälen wird das neue Emblems Collection Hotel mit seiner aufregenden Mischung aus Atmosphäre, Grandezza, Stil und Innovation die Gäste begeistern. Ob Sie nun die Ruhe des Swimmingpools, des Spa- und Fitnessbereichs oder das gesellschaftliche Treiben in einer der stilvollen Bars, Lounges und Restaurants des anspruchsvollen Hotels genießen, das Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection wird mit Sicherheit zu einem der beliebtesten Hotels der Hauptstadt der Provinz Guizhou werden.

Accor plant, die Kollektion bis 2030 auf 60 Häuser zu erweitern und sucht aktiv nach neuen Häusern, die Teil der Emblems Collection werden sollen. Paris und Prag sind zwei wichtige Städte, in denen luxuriöse Heritage-Hotels für Emblems Collection Heritage oder Emblems Collection Signature in Frage kommen. Weitere Zielstädte für potenzielles Wachstum sind unter anderem London, Amsterdam, Berlin, Madrid, Marrakesch, Kairo, Amman, Doha, Moskau, Bangkok, Seoul, Sydney, Montréal, New York, Havanna, Cartagena, Santiago, Buenos Aires und Montevideo. Für das Emblems Collection Retreat stehen unter anderem die Toskana, Mykonos, Bodrum, die Algarve, Bali, die australische Goldküste und die mexikanische Riviera Maya in der engeren Auswahl.

