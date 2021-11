CGTN: Das "InnoBay 2021" Sonderprogramm konzentriert sich auf die Innovationsdynamik der Greater Bay Area

Beijing (ots/PRNewswire) - Die Greater Bay Area, die Hongkong, Macao und neun Städte in der Provinz Guangdong umfasst, hat sich zu einem der wichtigsten Standorte für technologische Innovationen in China entwickelt. Um das technologische und unternehmerische Potenzial der Region weiter zu erschließen, veranstalteten CGTN und die Hong Kong X Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation von Sequoia China, am 22. November gemeinsam das Sonderprogramm "InnoBay 2021".

Politiker, Unternehmer und Experten tauschten ihre Ansichten über die Innovations- und Technologieentwicklung in Hongkong im Zusammenhang mit der Greater Bay Area aus und erläuterten, welche Schritte erforderlich sind, um die Vorteile für den Aufbau einer innovationsgetriebenen Wirtschaft weiter zu nutzen.

Zu den prominenten Rednern gehörten Leung Chun-Ying, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Ausschusses der CPPCC und ehemaliger Chief Executive von Hongkong, sowie die derzeitige Vorsitzende Carrie Lam. Beide brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, Hongkong zu einem Zentrum für internationale Innovation und zu einem globalen Technologiezentrum auszubauen.

Shen Haixiong, Vizeminister für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der KPCh und Leiter der China Media Group (CMG), gab Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen in der Region und machte Vorschläge für den weiteren Weg.

