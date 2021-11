Grüne/Maurer: Große Freude über grüne Regierungsbeteiligung in Deutschland

Grüne in der Regierung bedeutet mehr Klimaschutz

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr über den Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Deutschland und die neuerliche Regierungsbeteiligung der deutschen Grünen. Im Namen des Grünen Klubs im österreichischen Parlament möchte ich Annalena Baerbock, Robert Habeck und dem gesamten grünen Team zu diesem Abschluss gratulieren und wünsche ihnen viel Erfolg“, sagt Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen.

„Mehr Klimaschutz für Deutschland heißt auch mehr Klimaschutz für Europa. Das ist ein gutes Signal für die Erneuerung Europas und den sozialen Zusammenhalt auf unserem Kontinent. Mit einer starken und partnerschaftlichen Kooperation in Europa können wir die großen Herausforderungen im Klimaschutz gemeinsam meistern“, sagt die Grüne Klubobfrau.

„Die deutschen und österreichischen Grünen sind seit Jahrzehnten in tiefer Freundschaft und Kooperation verbunden. Wir freuen uns, diese gut eingeübte Tradition jetzt in der neuen Rolle einer Regierungspartei fortführen zu können. Für den Klimaschutz und für ein modernes Europa“, so Sigi Maurer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at