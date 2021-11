MascaRice – die vegane Vielfalt.

MascaRice aus gekeimtem Bio Vollkornreis ist der Alleskönner für die vegane, mediterrane Küche.

Straßwalchen (OTS) - Nach der Erfolgsgeschichte MozzaRisella bringt jetzt Frescolat srl., gemeinsam mit G.P.S. glaser product service GmbH, die zweite Innovation auf den europäischen Markt – MascaRice. Freunde der italienischen Küche finden in MascaRice endlich die perfekte vegane Alternative zu Mascarpone. Nicht umsonst wird Mascarpone in Italien als „formaggio di lusso“, also „Luxuskäse“, bezeichnet und ist ein wahres Universaltalent in der mediterranen Küche.

MascaRice basiert auf gekeimtem Bio Vollkornreis, der in Italien unter den Regeln der Permakultur angebaut wird, und ist rein pflanzlich. Die Produkte MascaRice sowie MozzaRisella sind nicht nur frei von Laktose, Gluten und Soja, sondern profitieren auch von den gesundheitlichen Vorteilen des gekeimten Vollkornreis. Als derzeit einzige, auf dem Markt erhältliche Marke dieser Art, verpflichten wir uns aufgrund der erheblichen gesundheitlichen Vorteile, immer nur 100% Bio-Vollkornreis aus Italien in unseren Produkten zu verwenden.

MascaRice eignet sich natürlich perfekt für den italienischen Klassiker Tiramisu, aber auch für Kuchen, Torten und andere Desserts. Für süße Anwendungen lässt sich MascaRice auch perfekt aufschlagen. In der eher herzhaften Küche kann MascaRice für Brotaufstriche und Dips oder zum Verfeinern von Suppen und Saucen bis hin zu Pizza und Flammkuchen verwendet werden – der veganen Küche sind hier keine Grenzen gesetzt.

