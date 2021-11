Korosec: Großer Dank für die wichtige und notwendige Arbeit der Volksanwaltschaft

Kontrollinstitution als Garant für das Funktionieren des Gemeinwesens

Wien (OTS) - Dass die Volksanwaltschaft bei aktuellen Problematiken - und das auch in Krisenzeiten - ihrer Arbeit nachhaltig und effektiv nachkommt, ist keine Selbstverständlichkeit. „Für die Bürgerinnen und Bürger stellt die Volksanwaltschaft eine Anlaufstelle dar, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Sie bringt den Menschen den Staat näher, hört ihnen zu und engagiert sich ganz konkret für die Fälle, in denen es gilt, Missstände aufzugreifen“, so die Gemeinderätin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec.

Nicht zuletzt häuften sich Probleme im Bereich der MA 35, der Kinder- und Jugendhilfe sowie diversen anderen Verwaltungsbehörden, die über wichtige Angelegenheiten im Leben der Bürgerinnen und Bürger entscheiden. „Ich bin den Volksanwälten der Volksanwaltschaft sehr dankbar, dass diese Missstände klar aufgezeigt und gesammelt werden, und dass sie uns in die Verantwortung nimmt“, so Korosec weiter und abschließend: „Denn wir als Politiker sind der Wiener Bevölkerung gegenüber verantwortlich, dass die Stadt gut funktioniert.“

