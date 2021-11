Silvia Moser: „Österreich hat ein großes Problem mit Männergewalt und liegt bei Femiziden im europäischen Spitzenfeld!“

Grüne Frauen NÖ unterstützen Internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen die Opfer von Gewalt wurden sowie die Initiative „16 Tage gegen Gewalt“

Traditionelle Rollenbilder, männliches Besitzdenken und Sexismus sind häufige Ursachen von männlicher Gewalt Silvia Moser

St. Pölten (OTS) - Der 25. November ist der Internationale Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden. Dieser Tag ist gleichzeitig der Auftakt zu den „16 Tage gegen Gewalt“, die sich bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember erstecken.



Gewalt gegen Frauen tritt in vielen Formen auf: Als psychische, körperliche, sexuelle, soziale, ökonomische und strukturelle Gewalt. Die Aktionstage werden weltweit genutzt, um die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen und ihre individuellen und gesellschaftlichen Auswirkungen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen. „ Traditionelle Rollenbilder, männliches Besitzdenken und Sexismus sind häufige Ursachen von männlicher Gewalt “, sagt Silvia Moser, Frauensprecherin der Grünen NÖ



Österreich hat ein großes Problem mit Männergewalt und liegt bei Femiziden im europäischen Spitzenfeld. Jede fünfte Frau ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt durch ihren Partner betroffen. „Gemeinsam mit den Grünen Frauen NÖ möchte ich einerseits von Gewalt betroffene Frauen motivieren, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass jedeR einzelne Zivilcourage zeigt, wenn der Verdacht im Raum steht, dass einer Frau Gewalt widerfährt. Denn Gewalt beginnt nicht bei Schlägen oder sexuellen Übergriffen, sondern meistens viel früher, zum Beispiel mit Einschüchterungsversuchen oder Beschimpfungen“, meint Moser.



Alle Beratungsmöglichkeiten findet man unter:

Wer hilft bei Gewalt: www.aoef.at/index.php/wer-hilft-bei-gewalt

oder über die Frauenhelpline: 0800 222 555

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at