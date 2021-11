Stars und Sterne: Top-Hotels in Baden-Württemberg

Ausspannen. Wohlfühlen. Genießen. Das Besondere und Exklusive liegt oft näher als man denkt. Neun Promi-Tipps aus Baden-Württemberg

Wien (OTS) - Phil Collins war da. Victoria Beckham war da. Mick Jagger auch. Und es gibt keinen Grund, warum man sich diese Hotels nicht ebenfalls gönnen sollte. Auch wenn sie zu den Besten der Besten gehören, welche der Süden Deutschlands zu bieten hat … oder gerade aus diesem Grund! Sie alle verbindet das Außergewöhnliche, Luxuriöse, die 5 Sterne Superior. The Best of Southwest Germany ist eine andere Welt – eine, die den Stars und Sterne gehört, aber zum Greifen nah ist.

Als Mick Jagger vor einigen Jahren mit den Rolling Stones in Stuttgart das Neckarstadion füllte, stieg er nicht etwa in der Landeshauptstadt ab, sondern bevorzugte stattdessen ein Schlosshotel auf dem Land. Die Band residierte im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen, welches nun längst kein Geheimtipp mehr ist – dafür hat es zu viele Sterne. Die Küche, der Spa- und Wellnessbereich sowie das gesamte Hotel können mit dem Besten mithalten, was die Hotellerie zu bieten hat.

Der Standort dieser außergewöhnlichen Luxus-Hotels in Baden-Württemberg, ist ein Vorteil aus zweien Perspektiven: einerseits macht natürlich die wunderschöne Landschaft sie noch ein bisschen besonderer. Andererseits wäre dieser Luxus bei einer anderen Location – sagen wir St. Moritz, Venedig oder London – nicht mehr zum Greifen nah: denn wäre dem so, dann würde man sich eine Übernachtung kaum leisten können. In Baden-Württemberg bleibt der Aufenthalt hingegen erschwinglich, beispielsweiße im Riva in Konstanz. Grandezza pur! Beim Grandhotel passt sowohl die Kombination aus der wundervollen Jugendstilvilla und dem Neubau als auch die himmlischen Gänge im Gourmet-Restaurant Ophelia.

Die prominentesten der familiengeführten Hotels in Baden-Württemberg sind unter den „Best of Southwest Hotels“ zusammenfasst. Dazu gehören u.a. das Brenners Park Hotel & Spa in Baden-Baden, wo Victoria Beckham abstieg, die Baiersbronner Traditionshotels Bareiss und Traube Tonbach, der regelmäßige Treffpunkt für Fußballer und das Privathotel Europäischer Hof in Heidelberg, wo schon Montserrat Caballé, Maria Callas und José Carreras ihre Stimmen gepflegt haben.

Alle neun Luxushotels finden sich unter: Best of-Hotels | tourismus-bw.de

