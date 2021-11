ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Die wilden Steiner Alpen“ und „Politik live: Corona-Chaos im Klassenzimmer“

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit „Die Tafelrunde“, „Kabarett im Turm“ mit Caroline Athanasiadis und „Dinner für Zwei: Christoph Fritz & Sonja Pikart“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erkundet am Donnerstag, dem 25. November 2021, in einer „Land der Berge“-Neuproduktion „Die wilden Steiner Alpen“ im Süden Kärntens. Anschließend lädt ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom zur „Politik live“-Diskussion über „Corona-Chaos im Klassenzimmer“, bevor Gerald Fleischhackers „Tafelrunde“ die „Donnerstag Nacht“ eröffnet. Danach geht es mit Caroline Athanasiadis Programm „Tzatziki im Dreivierteltakt“ weiter, gefolgt von einer neuen Ausgabe von „Dinner für Zwei“ mit den Kabarett-Newcomer Christoph Fritz und Sonja Pikart.

Im Hauptabend präsentiert „Land der Berge“ die ORF-III-Neuproduktion „Die wilden Steiner Alpen“ von Leopold Fuchs. Die Vellacher Kotschna ist ein Hochtal in den Steiner Alpen und bildet den südlichsten Zipfel Kärntens wie auch Österreichs im Grenzgebiet zu Slowenien. Sie liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Eisenkappel-Vellach und ist seit 1959 Naturschutzgebiet. Die Menschen hier sprechen auch vom „Steinernen Vorhang“ – eine Redewendung längst vergangener Tage, als hier nicht nur aufgrund der 2.200 Meter hohen Felswand im buchstäblichen Sinne Schluss war. Was aber geblieben ist, ist die einzigartige Geologie des östlichsten Ausläufers der Südalpen, der Steiner Alpen, mit steilen, schmalen Pässen, die auch aus diesem Grund einst als Schmugglerrouten verwendet wurden. Mit dichten, hohen Wäldern, die nahtlos in schroffe, mitunter bizarre Felslandschaften übergehen und von vielen Alpinisten geschätzt und gefürchtet zugleich werden.

Anschließend um 21.05 Uhr in „Politik live“ diskutiert ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom mit seinen Gästen über das „Corona-Chaos im Klassenzimmer“ und die Frage: „Sollen die Schulen offen bleiben?“. Wie sieht die Bilanz der ersten Unterrichtswoche im Lockdown aus? Sollen die Schulen offen bleiben, oder gehen die Infektionszahlen dann noch weiter nach oben? Und warum trifft die Politik keine klaren Entscheidungen?

Die „Donnerstag Nacht“ startet um 21.55 Uhr mit „Die Tafelrunde“. Was im November alles passiert ist, lässt Gerald Fleischhacker im ORF RadioKulturhaus mit Florian Scheuba, Caroline Athanasiadis, Leo Lukas und Clemens Maria Schreiner Revue passieren. Danach um 22.50 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Caroline Athanasiadis, wenn sie in „Kabarett im Turm“ das Programm „Tzatziki im Dreivierteltakt“ präsentiert. Musikalisch und sprachwitzig analysiert sie die griechischen Götter, das unterschiedliche Fressverhalten der Kulturen und den Tod, der definitiv ein Wiener ist. Abschließend um 23.45 Uhr treffen in einer neuen Ausgabe von „Dinner für Zwei“ aus der Marx Halle in Wien Christoph Fritz und Sonja Pikart aufeinander – zwei grandiose Newcomer, die jedoch schon mit zahlreichen Kabarettpreisen ausgezeichnet wurden und von den Bühnen dieses Landes nicht mehr wegzudenken sind.

