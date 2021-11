BAK Präsidentin Anderl gratuliert AK OÖ Präsident Stangl

Anderl würdigt Kalliauers Verdienste

Wien/Linz (OTS) - Hans Kalliauer hat sich nach 18 Jahren als Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich verabschiedet. Ihm folgt Andreas Stangl nach. „In all diesen Jahren habe ich an Hans Kalliauer konstante Eigenschaften erlebt, die bestimmend für seine Arbeit für die ArbeitnehmerInnen in Oberösterreich und weit darüber hinaus waren“, sagt Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer und der Arbeiterkammer Wien: „Hartnäckigkeit, wenn es darum geht, die Interessen der Mitglieder durchzusetzen; Unbeirrbarkeit im Kampf gegen Ungerechtigkeiten, denn wer Hans Kalliauer vom Weg abbringen wollte, hatte eine harte und meistens aussichtslose Aufgabe; und Weitblick, nicht im kleinen Detail verloren, sondern das große Ganze im Auge, mit einer Vision für eine bessere Zukunft für alle.“

Unter dem Motto „Volles Engagement für mehr Gerechtigkeit und Respekt vor den ArbeitnehmerInnen“ tritt Andreas Stangl die Nachfolge von Hans Kalliauer als Präsident der AK Oberösterreich an. Bereits in jungen Jahren hat sich Andreas Stangl im Rahmen der Jugendarbeit für andere engagiert, seine weiteren Schritte auf dem politischen Parkett in Oberösterreich haben ihn unter anderem in den Stadtrat von Leonding, auf den Posten des Landesgeschäftsführers der GPA in Oberösterreich und in Gremien der Arbeiterkammer auf Landes- und Bundesebene geführt. Anderl: „Ich kenne Andreas Stangl schon lange als engagierten Gewerkschafter, ich gratuliere ihm zur Wahl und freue mich auf die Zusammenarbeit in seiner neuen Rolle.“

