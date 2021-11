Ausstellung in Miami: Baar-Baarenfels Architects präsentieren Hochhaus für Dakar

Das Miami Center for Architecture and Design würdigt die neueste Arbeit des Wiener Architekten Johannes Baar-Baarenfels – ein Hochhaus in der westafrikanischen Millionenstadt Dakar.

Wien (OTS) - Am 29. November 2021 startet die Ausstellung „Time Space Existence Miami 2021“ am Miami Center for Architecture and Design (MCAD).

Wichtiger Teil dieser Ausstellung ist die jüngste Arbeit von Baar-Baarenfels Architects. Das renommierte Wiener Architekturbüro hat in Dakar, Senegal, ein Hochhaus geplant. Angepasst an das heiße Klima Westafrikas befindet sich die Tragstruktur vor der Verglasung. Aufgrund der Lage in der Mitte der Halbinsel der Hauptstadt gibt das Gebäude in fast alle Himmelsrichtungen einen atemberaubenden Blick über die Stadt und auf das Meer frei. Trotz der Transparenz und des extrem hohen Glasanteils ist ein hoher Beschattungsanteil gegeben.

Das „Gebäude ist plastisch geformt, wodurch die Gitterstruktur unterschiedliche Maschenweiten hat, die erst über parametrisches Design machbar werden“, sagt Johannes Baar-Baarenfels, Architekt des Bauwerks. Die atemberaubende Eingangshalle, schließt an einen über sieben Geschoße hohen Spaltraum, der als hängender Garten ausgebildet ist. Die unteren Etagen sollen als Büroflächen dienen, darüber liegende sollen als Wohnungen genutzt werden. Krönender Abschluss des Gebäudes ist das Penthouse mit plastisch geformtem Flugdach, welches sich aus der Gitterstruktur in sanften Übergängen aus der Fassade formt. Außerdem befindet sich im Dachgeschoss eine Poollandschaft mit Palmenbepflanzung.



Hohe Energieeffizienz



Das Gebäude beweist seine hohe Energieeffizienz durch den hohen Beschattungsanteil. Die massiven Beschattungsteile werden als thermische Solarkollektoren genutzt. Die gewonnene Wärmeenergie wird einerseits zur Klimakaltwassererzeugung über Absorber Kältemaschinen, und andererseits zur Warmwasseraufbereitung genutzt. Die Kühlung des Gebäudes erfolgt über eine Bauteilaktivierung innerhalb der Betondecken.

Planung:

Baar-Baarenfels Architects

DI Johannes Baar-Baarenfels

Dr. Raffaelo Dipace



Statik:

Bollinger-Grohmann



Haustechnik:

TGA Consulting



Architekt vor Ort:

DI Urbain Diagne



Grafik:

Alois Schwaighofer



Über Johannes Baar-Baarenfels:

Johannes Baar-Baarenfels arbeitet als Architekt in Wien. 2020 gewann er den begehrten European Property Award mit dem Projekt „Wohnhaus für einen Erdöl-Ingenieur“. 2013 wurde er beim World Architecture Festival in Singapur mit dem Palais Rasumofsky in der Kategorie „Neu und Alt“ ausgezeichnet. Bereits 2010 war Baar-Baarenfels bei dem World Architecture Festival in Barcelona nominiert gewesen: Damals für den Sportalm-Flagship-Store in der Wiener Brandstätte in der Kategorie „Shopping“.



