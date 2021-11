Grüne Wien/Berner fordert Erhöhung des Pflegekindergeldes entlang der tatsächlichen Preissteigerungen

Wien (OTS) - Eine Erhöhung des Pflegekindergeldes fordert die Familiensprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner. Das Pflegekindergeld soll Wiener Pflegeeltern den monatlichen Bedarf an Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, Schulartikeln, Wohnungs- und Energiekosten ihrer Pflegekinder abdecken. „Obwohl die Kostensteigerung in der 2. Jahreshälfte 2021 rund 3,7 Prozent beträgt, wird das Pflegekindergeld gemäß der aktuellen Verordnung nur um 1 Prozent erhöht. Das ist deutlich unterhalb der aktuellen Kostensteigerung“, betont Berner. Das Pflegegeld für Kinder unter 6 Jahre und Pflegegeld für Krisenpflegekinder werden gar nicht erhöht, obwohl sich durch Corona ein Mehraufwand in allen Familien ergab.



„Wien trägt die Verantwortung für alle Kinder, die hier leben. Besonders auch für die, die nicht in ihren Familien leben können. Es ist nicht nur eine Frage der Solidarität, es ist die unmittelbare Verantwortung des Landes Wien, für ein sicheres Aufwachsen ohne Not zu sorgen“, so Berner. Berner fordert die Anhebung des Pflegekindergeldes für das Jahr 2022 für alle Stufen einschließlich der Krisenpflegeeltern um mindestens den aktuellen Anstieg der letzten Monate der Verbraucherpreise.

"Wien braucht dringend mehr Pflegeeltern und Krisenpflegeeltern. Diese Sparmaßnahmen sind ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die bereit sind, Kinder in Not aufzunehmen. Wenn ein Kind in der Nacht im Pyjama vor der Tür der Krisenpflegemutter steht, muss diese ad hoc alles vorfinanzieren, was für den Alltag des Kindes notwendig ist: Gewand, Körperpflegemittel, Gitterbetten oder auch medizinische Geräte wie eine neue Brille. Wenn nun auch noch das Pflegekindergeld im Nachhinein den tatsächlichen Bedarf nicht decken kann, ist es zynisch, an die Solidarität der Pflegeeltern zu appellieren“, schließt Berner.



