Freude am Lernen: 12 Jahre Mondi & Caritas Lerncafés

Zugang zur Bildung in Zeiten der Pandemie immer mehr auch eine Frage der technischen Infrastruktur

Inklusion zeigt sich auch daran, wie Bildungszugänge gestaltet sind. Der Zugang zur Bildung ist während der Pandemie stark an das Vorhandensein technischer Ausstattung gebunden. Eigene Laptops und ausreichend Datenvolumen sind nicht für alle Familien selbstverständlich leistbar, daher ist es von großer Bedeutung allen Kindern und Jugendlichen die technische Ausstattung und somit die Teilnahme am Bildungssystem zu ermöglichen. Hier leisten die Caritas-Lerncafés erstklassige Arbeit, die wir als Kooperationspartner der ersten Stunden unterstützen und aktiv mitgestalten. Frauke Bastians, Mondi Diversity and Inclusion Senior Manager

Vor zwölf Jahren starteten Mondi und Caritas Österreich ihre Kooperation zur kostenlosen Lern- und Nachmittagsbetreuung für sozial benachteiligte Schüler*innen. Knapp 700 Kinder zwischen 6 bis 15 Jahre konnten durch das Engagement von Mondi bisher unterstützt werden.

Das internationale Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi ist Lerncafé-Partner der ersten Stunde und setzt sich bereits seit 2009 regional in der Nähe von Mondi-Werken für einen erfolgreichen Schulabschluss von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten ein. „Wir stellen an mittlerweile fünf Standorten Geld- und Sachspenden zur Verfügung, ermöglichen Exkursionen, beteiligen uns an landesweiten Caritas-Aktionen und wollen einen Beitrag dazu leisten, Kinder und Jugendliche für das Lernen zu begeistern und so den Schulalltag erfolgreich zu meistern.“, erläuterte Evelyn Wagner-Hahn, Geschäftsführerin von Mondi Korneuburg, anlässlich einer gemeinsamen Veranstaltung im Lerncafé Korneuburg.

„Kinder, die in unsere Lerncafés kommen, leben oft in schwierigen Verhältnissen. Die finanziellen Schwierigkeiten ihrer Eltern wirken sich unmittelbar auf die Lebensbereiche dieser Kinder aus – so ist zum Beispiel Nachhilfe nicht leistbar. In den Caritas Lerncafés bieten wir kostenlose Nachhilfe an, was auch aufgrund der Unterstützung von Mondi möglich ist. Vielen Dank, dass wir uns auf Sie verlassen und Kindern Zukunft ermöglichen können“., sagt Caritas Generalsekretärin Anna Parr.

Zugang zur Bildung ist mittlerweile auch eine Frage technischer Infrastruktur

Aktuell gibt es 62 Lerncafés in ganz Österreich, die ideale Rahmenbedingungen für optimale Lernhilfen schaffen. Workshops mit Themenschwerpunkten und diverse Aktivitäten und Ausflüge ermöglichen zudem eine Verbesserung der sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Rund 80 Prozent der Schüler*innen konnten so ihre Noten durch die Lerncafés verbessern!

