Österreich „macht blau“ für jedes Kind - UNICEF Österreich

Wien (OTS) - Unter dem Motto #machmablau erstrahlen zwischen dem 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte und dem 75-jährigen Jubiläum von UNICEF am 11. Dezember österreichweit Sehenswürdigkeiten, Gebäude und Plätze in Blau, der Farbe des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, um ein sichtbares Zeichen für Kinderrechte zu setzen.

Die Aktion in Österreich ist Teil einer weltweiten Kampagne von UNICEF: Von der Großen Mauer in China bis zum Eiffelturm in Paris wurden am Abend des 20. November etliche Wahrzeichen und Gebäude blau illuminiert. #machmablau findet in Österreich zwischen dem Internationalen Tag der Kinderrechte bis zu dem 75. Geburtstag des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen am 11. Dezember statt.

„Für Millionen Kinder weltweit sind die Kinderrechte noch immer nicht verwirklicht. Auch hier in Österreich ist es wichtig – nicht nur am Weltkinderrechtetag – sondern 365 Tage im Jahr auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen und sie auch wirklich umzusetzen,“ betont Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF. „Humanitäre Krisen, bewaffnete Konflikte, die Pandemie mit all ihren gravierenden Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche sowie die Klimakrise bedrohen das Leben und die gesunde Entwicklung von Mädchen und Buben rund um den Globus. Aus diesem Grund „machen wir in Österreich blau“, UNICEF blau, um auf die Rechte der Kinder und die Verpflichtungen aus der UN-Kinderrechtskonvention aufmerksam zu machen.“

Viele Gemeinden und Unternehmen sind bereits dem Aufruf gefolgt und „machen blau“ für den guten Zweck. Sehenswürdigkeiten, Gebäude, besondere Orte und Kinderspielplätze werden zum Zeichen für die Rechte jedes Kindes blau bestrahlt.

In Österreich erstrahlen für die Kinderrechte und UNICEF unter anderem blau:

Ars Electronica Center, Linz

Aussichtsplattform, Marktgemeinde Ober-Grafendorf

Burg Piberstein, Gemeinde Helfenberg

Festspielhaus, St. Pölten

Feuerwehr St. Georgen am Längsee

Feuerwehrhalle, Gemeinde St. Georgen am Längsee

Fill Maschinenbau, Innviertel

Gemeindeamt Blumau-Neurißhof

Kammerhof, Stadtgemeinde Bad Aussee

Pyramidenkogel, Gemeinde Keutschach am See

Schloss Rosenburg, Waldviertel

Spielturm Swarovski Kristallwelten, Marktgemeinde Wattens

Stadt Wien: Kinderwunschbaum am Rathausplatz

Uniqa Tower, Wien

Wiener Stadthalle, Wien

Die Bilder und die Botschaft der Aktion #machmablau können gerne in den sozialen Netzwerken geteilt werden bzw. ist eine Teilnahme noch immer möglich. Mehr Informationen hierzu unter: unicef.at/machmablau

Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes wurde am 20.11.1989 verabschiedet. Sie garantiert jedem Kind – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status – das Recht, gesund und in Sicherheit aufzuwachsen, vor Gewalt und Ausbeutung geschützt und bei Entscheidungen miteinbezogen zu werden.

Alle Fotos der bereits blau bestrahlten Gebäude und Orte finden Sie hier. Weitere kommen laufend bis zum 75-jährigen Jubiläum von UNICEF am 11. Dezember hinzu.

Sofern Sie ein Foto in druckfähiger Qualität brauchen, können Sie dieses hier bis 1. Dez. downloaden oder erhalten es bei uns auf Rückfrage.

Weitere Informationen zu #machmablau finden Sie hier.

Weitere Informationen zu 75 Jahre UNICEF finden Sie hier.

