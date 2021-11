FW-Langthaler: Land NÖ greift FW-Vorschlag auf, Pflegekräfte aus der Pension zu holen

Freiheitliche Wirtschaft hat das schon vor zwei Wochen vorgeschlagen – Land NÖ hat unnötig Zeit verstreichen lassen

Wien (OTS) - Der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich, Reinhard Langthaler, begrüßt das heute kolportierte Vorhaben des Landes NÖ, dringend benötigte Pflegekräfte aus der Pension zu rekrutieren. Die Freiheitliche Wirtschaft hat genau das schon am 10 November, also vor genau zwei Wochen via APA OTS vorgeschlagen, um die Spitzen der aktuellen vierten Welle besser abfangen zu können.

Langthaler hofft jetzt auf regen Zuspruch interessierter Fachkräfte, fordert aber einhergehend eine Sonderregelung für den durch die Hilfsbereitschaft pensionierter Fachkräfte entstehenden Zuverdienste. „Die Bundesregierung muss jetzt rasch eine Lösung finden, damit das Geld, das die hilfsbereiten Pflegekräfte durch ihre Hilfe dazuverdienen, nicht mit der Pension gegengerechnet und durch Steuern geschmälert wird“, so Langthaler.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert, dass die Zuverdienste für aus der Pension rekrutierten Fachkräfte eins zu eins und steuerfrei zusätzlich zur bestehenden Pension ausbezahlt werden. „Das sind wir diesen Leuten schuldig“, so Langthaler, der abschießend hofft, dass auch andere Bundesländer rasch auf den FW-Vorschlag aufspringen.

