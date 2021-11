Kundgebung gegen Schweine-Vollspaltenboden vor Bundeskanzleramt zum Ministerrat

Die zentrale Forderung im Tierschutz ist jetzt das Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung. Am 9. Dezember, dem letzten Tierschutz-Ausschuss des Parlaments in diesem Jahr, wird das Volksbegehren zum letzten Mal diskutiert. Da muss die Entscheidung für die Schweine fallen!

DDr. Martin Balluch, VGT-Obmann

2/2