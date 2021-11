Girls! TECH UP: Erster Role Model-Award vergeben

Die (Elektro-)Technik-Branche braucht dringend Nachwuchs! Der Girls! TECH UP-Role Model-Award räumt mit Klischees auf und zeigt, dass der Weg in einen technischen Beruf für junge Frauen ein sehr lohnender ist. Ich freue mich, dass sich schon bei der ersten Ausgabe so viele weibliche Vorbilder mit ihrer Teilnahme engagiert haben Michaela Leonhardt, OVE Fem-Vorsitzende und Initiatorin des Girls! TECH UP-Role Model-Award 1/2

Ich hoffe, dass wir Teilnehmerinnen einen Beitrag dazu leisten konnten, viele junge Frauen und Mädchen für eine technische Ausbildung zu begeistern. Ein Beruf in der Technik ist für Mädchen ein zukunftsgesicherter Karriereweg, belohnt mit Anerkennung, finanzieller Sicherheit und fördert auch die Selbstständigkeit. Ich kann nur jedem Mädchen empfehlen: Probier` es aus! Sei neugierig! Die Technik ist auch etwas für Frauen! Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin bei der Siemens AG Österreich und Girls! TECH UP-Role Model 2021 2/2

Wien (OTS) - Mit mehr als 35.000 abgegebenen Stimmen war das Voting für den ersten Girls! TECH UP-Role Model-Award ein voller Erfolg. Nun steht die Gewinnerin fest: Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin bei der Siemens AG Österreich, erreichte die meisten Stimmen. Sie durfte beim OVE Innovation Day am 18. November in Wien als erstes Girls! TECH UP-Role Model den Award entgegennehmen.

31 Frauen aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft haben an der Erstausgabe des Girls! TECH UP-Role Model-Award teilgenommen. Lehrlinge, Team- und Projektleiterinnen, Managerinnern und Abteilungsleiterinnen vermittelten in insgesamt 28 eingereichten Videos auf unterschiedliche Weise ihre Begeisterung für ihren Beruf in der Technik. Auch das Online-Voting lief mit mehr als 35.000 abgegebenen Stimmen äußerst erfolgreich. Raphaela Bortoli von der Siemens AG Österreich konnte das Rennen schließlich knapp für sich entscheiden. „Ich hoffe, dass wir Teilnehmerinnen einen Beitrag dazu leisten konnten, viele junge Frauen und Mädchen für eine technische Ausbildung zu begeistern. Ein Beruf in der Technik ist für Mädchen ein zukunftsgesicherter Karriereweg, belohnt mit Anerkennung, finanzieller Sicherheit und fördert auch die Selbstständigkeit. Ich kann nur jedem Mädchen empfehlen: Probier` es aus! Sei neugierig! Die Technik ist auch etwas für Frauen!“ , so die glückliche Gewinnerin.



Award-Übergabe im Rahmen des OVE Innovation Day



Die Preisverleihung fand am 18. November im Rahmen des ersten OVE Innovation Day statt. OVE Fem-Vorsitzende und Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt übergab den Award – eine Statue aus dem 3D-Drucker, gesponsert von Sparox, einem Corporate Start-up der Wien Energie – an die glückliche Gewinnerin. „Die (Elektro-)Technik-Branche braucht dringend Nachwuchs! Der Girls! TECH UP-Role Model-Award räumt mit Klischees auf und zeigt, dass der Weg in einen technischen Beruf für junge Frauen ein sehr lohnender ist. Ich freue mich, dass sich schon bei der ersten Ausgabe so viele weibliche Vorbilder mit ihrer Teilnahme engagiert haben“ , so Leonhardt im Rahmen der Preisverleihung. Grund zur Freude hatte auch eine HTL-Schülerin aus Oberösterreich: Sie wurde unter den Voting-Teilnehmer:innen als Gewinnerin eines Smartphones, gesponsert von A1, ermittelt.

Girls! TECH UP begeistert Mädchen für Technik



Girls! TECH UP ist eine Nachwuchsinitiative von OVE Fem, dem weiblichen Branchennetzwerk im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Die Initiative will Schülerinnen für Technik begeistern und ihnen die beruflichen Möglichkeiten in der Branche der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft aufzeigen. Der Girls! TECH UP-Role Model-Award unterstützt diese Ziele, indem er weiblichen Vorbildern zu mehr Sichtbarkeit verhilft. Das Gewinnervideo von Raphaela Bortoli finden Sie online auf www.girlstechup.at. Auch alle anderen eingereichten Videos gibt es dort weiterhin zum Nachsehen.

Über den OVE:



Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.



Über OVE Fem:

OVE Fem ist das Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Es richtet sich an Studentinnen, Professorinnen, Expertinnen und weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Die Plattform fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch und hilft, Synergien zu finden und zu nutzen. Außerdem will OVE Fem schon bei Schülerinnen das Interesse an technischen Berufen wecken sowie die Möglichkeiten anhand konkreter Rollenbilder aufzeigen, unter anderem mit der erfolgreichen Initiative Girls! TECH UP.

