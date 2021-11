Bibel TV im Dezember: Programm- Highlights in der Adventszeit

Bibel TV begleitet seine Zuschauer bis zum Weihnachtsfest mit besinnlichen und spannenden Talks, Serien, Filmen und Live-Events (FOTO)

Hamburg (ots) - Entspannte Fernsehabende im Kreis der Familie, der Dialog mit Gott oder die Rückbesinnung auf die christlichen Wurzeln des Weihnachtsfestes - Bibel TV bietet alle Aspekte der Adventszeit und lädt ein zum gemeinsamen Warten auf die Geburt Jesu. Im Mittelpunkt stehen dabei Empathie, Liebe und Versöhnung. So zeigt Bibel TV neben vielen Gottesdiensten Live-Events wie das traditionelle Mitmachkonzert mit den Höhnern im Kölner Dom, die Weihnachtskampagne "24 x Weihnachten neu erleben" sowie viele Spielfilme und beliebte Serien. Hier stellen wir ausgewählte Programm-Highlights auf Bibel TV bis zum 23. Dezember vor.

Gott & die Welt

Ausgewählte Gottesdienste im Advent :

Sontag, 2. Advent, 05.12.

10.00 Gottesdienst live aus dem Salzburger Dom: 2. Advent

16.15 Stunde des Höchsten Ich bring euch gute neue Mär ...

17.00 Hour of Power Advent: Warte nicht länger, bereite dich vor!

Sonntag, 3.Advent,12.12.

07.45 ERF Adventsgottesdienst aus Wetzlar

10.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom: 3. Advent

14.05 Stunde des Höchsten Gott für uns!

17.00 Hour of Power Advent: Du bist stark!

Sonntag, 4. Advent, 19.12.

09.15 Stunde des Höchsten (DGS) Es kommt der Herr der Herrlichkeit ...

10.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg: 4. Advent

17.00 Hour of Power Advent: Der gute Hirte!

Außerdem: Die Heilige Messe - live am Morgen: Täglich: Mo. bis Sa. 08.00 Uhr live aus dem Kölner Dom sowie Mo. bis Fr. 06.30 Uhr live aus dem Salzburger Dom

Der besondere Event auf Bibel TV:

24 x Weihnachten neu Erleben - So., 19.12., 4. Advent, 20.15 Uhr: 2021 Abendshow

"Weihnachten neu Erleben" ist eine Weihnachtskampagne für Glaube und Hoffnung mit Schauspiel, Akrobatik, Impulsen und Gesang. Deutschland feiert gemeinsam Weihnachten und macht sich auf eine Entdeckungsreise auf der Spur der ursprünglichen Bedeutung des Weihnachtsfestes. Die hochwertig produzierte Show fand bereits im vergangenen Jahr sehr viel Anklang. - Zusammen mit vielen großen christlichen Verbänden sowie mit Menschen und Kirchen über alle konfessionellen Grenzen hinweg setzen die Initiatoren der Kampagne in der Weihnachtszeit ein Zeichen für den christlichen Glauben und laden über die Kirchen Menschen zum Mitmachen ein. Mehr: https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/

Fr., 24.12., Heiligabend, 21.45 Uhr: 24 x Weihnachten neu Erleben - 2020 Abendevent

Live: "Wir warten auf Dich" - Adventmitspielkonzert im Kölner Dom mit den Höhnern 2021 - So., 05.12., 2. Advent, 14.30 - 16.15 Uhr / Wdh. Sa., 11.12.,16.30 Uhr

Zum 12. Mal spielen am 2. Advent Musikbegeisterte, zusammen mit den Höhnern, einer sechsköpfigen Kölner Band, adventliche Lieder in der einmaligen Atmosphäre des Kölner Doms. Unter den geltenden Corona-Schutzbedingungen können zuvor Angemeldete vor Ort dabei sein. Alle anderen können von Zuhause aus Advents-Klassiker, aber auch Kölsches Liedgut aus der Feder der Höhner mitspielen. Texte und Noten liegen unter https://www.erzbistum-koeln.de/thema/adventmitspielkonzert/texte-und-noten/ bereit.

Show und Talk

Mi., 01.12.

20.15 Uhr: Lauf des Lebens: Portrait Siegfried Fietz, Liedermacher, Popmusiker und Bildhauer

Im Laufe seiner Karriere hat der vielseitige konfessionell geprägte Künstler über 4.500 Lieder geschrieben und mit berühmten Persönlichkeiten und Top-Musikern gearbeitet. Doch einfach war dieser Weg nicht. Siegfried Fietz hat immer seinen festen Glauben an Gott behalten - das treibt ihn und seine Kunst an. Moderatorin Bente Rathjen war in seinem Skulpturenpark in Allendorf/Greifenstein zu Gast.

21.10 Uhr: Zu Gast bei Sefora Nelson - Talkshow

Die international bekannte Künstlerin und Sängerin Sefora Nelson lädt Gäste ein, die von schweren Situationen in ihrem Leben berichten, und von ihrem Glauben zu Gott. Heute steht der Talk unter dem Motto "Liebe".

Immer sonntags, 21.45 Uhr: ERF Jess - Talkwerk - Gastgeber: Simone Merz und Ingo Marx

Um den großen Tisch im Talkwerk-Loft versammelt sich wöchentlich eine bunt gemixte Gruppe aus Künstlerinnen und Autoren, Sportlerinnen und Musiker sowie Menschen, die Interessantes erlebt haben und die sich engagieren. Die Talkshow folgt keinen festgelegten Ritualen, sondern ist so spontan, vielfältig und überraschend wie ihre Gäste - es wird gelacht und gestaunt, zugehört und nachgefragt, präsentiert und ausprobiert.

Jeweils montags, 21.50 Uhr: Bibel TV das Gespräch

06.12. "Good-Natured": Faire christliche Mode - Aron Oswald und Marc Kempe sind die Gründer von Good-Natured und designen und produzieren unter diesem Label faire, christliche Kleidung.

13.12. Judy Bailey und Patrick Depuhl: "Das Leben ist nicht schwarz-weiß" - Die Künstlerin Judy Bailey hat sich gemeinsam mit Patrick Depuhl auf die Suche nach ihrer Herkunft und ihren Wurzeln gemacht.

20.12. Marie Kresbach: "Von Völkermord und Vergebung" - Sie war neun Jahre alt, als sie durch den Völkermord an den Tutsi in Ruanda ihre Eltern auf grausame Weise verlor. Sie überlebte, kam über viele Umwege nach Deutschland und fasste Fuß.

Die besondere Serie

Marokko: Liebe in Zeiten des Krieges - immer dienstags 21:00 Uhr

Marokko um 1920: Die jungen Krankschwestern Julia, Pilar, Magdalena und Veronica kämpfen um im Feldlazarett um das Leben der im Krieg Verwundeten und geraten dabei in ein Labyrinth ihrer Gefühle - Liebesdrama auf Basis wahrer Begebenheiten.

Ein Hauch von Himmel - immer Di. 20.15 Uhr, Mo.- Fr. 19.15 und Sa. 15.00 Uhr

Bibel TV strahlt die erstmals in deutscher Sprache synchronisierten Episoden der Staffel 8 von "Ein Hauch von Himmel" aus. Darin spielt Roma Downey den Engel Monica. Gemeinsam mit ihrem himmlischen Team Tess (Della Reese), Andrew (John Dye) und Rafael (Alexis Cruz) hilft sie Menschen, deren Leben in Schieflage geraten ist.

Spielfilme in der Adventszeit

Freitag, 03.12.

20.15 Feuerprobe der Unschuld (Mountain Top)-US-Spielfilm, 2017 - Mit Barry Corbin, Coby Ryan McLaughlin

Der alte, exzentrische Sam Miller hat eine enge Beziehung zu Gott: Er nennt ihn Papa. In seinen Träumen empfängt Sam Aufträge von Gott, die er in die Tat umsetzt. In persönlichen Briefen versucht er fremde Menschen, die in seinen Träumen erschienen, auf den rechten Weg zu bringen. Eines Tages wird er aus heiterem Himmel verhaftet. Seine Kirche wirft ihm vor, er habe 100.000 Dollar unterschlagen. Ist etwas Wahres an den Anschuldigungen, oder ist er mit seinen Briefen der falschen Person auf die Füße getreten? Pastor Mike Andrews, ein ehemaliger Anwalt, geht der Sache auf die Spur.

Samstag, 04.12.

20.15 Alaska - ein Mädchen findet seinen Weg - Spielfilm, USA 2020 - Mit Paris Warner, Kisha Sharon Oglesby u.a. - Regie: Warren Fast

Die 18-jährige Allie (Alaska) muss sich wegen Alkoholkonsums vor Gericht verantworten. Im Pflegeheim Sunnyvale leistet sie Sozialstunden und wird Mrs. Foster zugeteilt. Die scheint wenig begeistert von ihrer neuen Pflegekraft. Auch zu Hause hat Allie es nicht leicht. Welches dunkle Geheimnis, macht ihr und ihrer Familie zu schaffen? Wie kommt Allie damit - und mit Mrs. Foster zurecht? - "Alaska" wurde als "Bester Film" beim "Christian Film Festival" ausgezeichnet.

22.05 Franziskus - Spielfilm, USA 1989 - Mit Mickey Rourke, Mario Adorf u.a.

Italien im 13. Jahrhundert: Franziskus (Mickey Rourke) wächst als Sohn einer reichen Tuchhändler-Familie in Assisi auf. Er hat Geld, Einfluss und viel Glück bei Frauen. Im Krieg setzt er sich mit dem Evangelium auseinander und entscheidet sich, sein Leben im Überfluss aufzugeben.

Freitag, 10.12.

20.15 Bedingungslos -US-Spielfilm, 2012 - Regie Brent McCorkle

Das Leben von Samantha (Lynn Collins) scheint perfekt: Sie ist glücklich verheiratet, lebt auf einer Ranch und ist eine erfolgreiche Buchautorin. Ein dramatischer Schicksalsschlag ändert plötzlich alles: Ihr Mann Billy (Diego Klattenhoff) wird durch einen sinnlosen Gewaltakt getötet, sein Mörder wird nicht gefunden und die Polizei legt den Fall zu den Akten. Samanthas gerät in eine tiefe Lebenskrise, und auch ihr ehemals starker Glaube droht zu bröckeln. Schließlich entscheidet sie sich doch, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen - und eine neue, ungewöhnliche Freundschaft beginnt.

Samstag, 11.12.

Glory- eine ungezähmte Freundschaft - Spielfilm, USA 2021 - Mit Augustine Frizzell, Collin Place, Taylor Forster

Sarah Emerson ist ein verwöhntes Mädchen aus der Stadt und gerät dauernd in Schwierigkeiten. Als es in der Schule wieder einmal Ärger gibt, schicken ihre Eltern sie auf eine einsam gelegene Pferdefarm. Dort lernt Sarah durch die Beziehung zu ihrem Pferd Glory die Welt mit anderen Augen zu sehen. - In atemberaubenden Bildern drehte Regisseur Steve Franke ein aufregendes Sommer- und Familienabenteuer.

Freitag, 17.12.

20.15 Ledig, jung sucht - per Mausklick ins Glück - Spielfilm, USA 2014

Perfekter Job, attraktive Wohnung, teure Kleider, viele gute Freunde: Gwyneth Hayden (Lacey Chavert) hat eigentlich alles, worum sie jeder beneidet. Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist der richtige Mann. Nachdem mehrere Dates erfolglos verlaufen, meldet sich Gwyneth bei einer christlichen Dating-Website an, obwohl sie nicht sehr gläubig ist. Dies ist der Beginn einer Reise, die ihr Leben gründlich auf den Kopf stellen wird.

Mittwoch, 22.12.

20.15 Silberglöckchen Spielfilm, USA 2013 - Mit Bruce Boxleitner, Kenton Duty, Antonio Fargas

Für den bekannten Sportmoderator Bruce Dalt gibt es nichts Wichtigeres als seine Karriere. Für seinen Sohn Jason und die restliche Familie bleibt da nur wenig Zeit. Doch als er sich mit einem Schiedsrichter anlegt, ändert sich sein Leben schlagartig: Er verliert seinen Job und muss Sozialstunden bei der Heilsarmee ableisten.

Wissenswertes rund ums Backen, Schmücken & Co.

Samstag, 04.12., 15.45 Uhr und Sonntag, 12.12. 20:15 Uhr - "Vanille, Zimt und Mandelsplitter"- Plätzchenschatzsuche durch Mitteleuropa lohn sich: Zu entdecken gibt es zum Beispiel Zimtsterne, Znaim oder Kekskrapferl.

Sonntag, 05.12., 2. Advent, 21.00 Uhr und Samstag, 11.12. 15:45 Uhr - "Torten, Stollen und Pandoro - Weihnachtskuchen in Europa". - In ganz Europa werden rund um Weihnachten Torten, Kuchen, Biskuitrollen, Sterne und Stollen gebacken - die Zutaten sind je nach Region unterschiedlich. Eine Dokumentation über Backtraditionen.

Festliche Musik

Sonntag, 3. Advent, 12.12.

13.05 Weihnachtskonzert mit Angela Wiedl (Teil 1) - Schlagersängerin Angela Wiedl bringt ihr Publikum mit diesem Weihnachtskonzert, in Festtagsstimmung: Zwischen klassischen Weihnachtsliedern, beliebten Opernarien und volkstümlichen Liedern liest die Münchnerin weihnachtlicheZitate von Mutter Teresa vor, der sie dieses Konzert gewidmet hat.

Sonntag, 4. Advent, 19.12.

13:00 Weihnachtskonzert mit Angela Wiedl (Teil 2)

