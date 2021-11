Jugendrotkreuz-Webinar informiert auf Bosnisch, Kroatisch, Serbisch über Corona-Schutzimpfung

Vierte Veranstaltung der Webinar-Serie „Breaking the Wave“ findet morgen, Donnerstag, um 17:00 statt

Wien (OTS) - Die Zulassung der Coronaschutzimpfung für Kinder von fünf bis elf Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird in Kürze erwartet. Viele Familien haben noch offene Fragen. Um Antworten zu geben, startete das Jugendrotkreuz am vierten November die achtteilige Webinar-Serie „Breaking the Wave“, die sich an Eltern, Jugendliche und Pädagog:innen richtet. Am Donnerstag, um 17:00, findet das vierte Webinar statt, das sich vor allem an Eltern richtet. Das Besondere: Die Online-Veranstaltung wird auf Bosnisch, Kroatisch, Serbisch abgehalten. Es informieren die Mikrobiologin Irena Čorbić Ramljak und die Volksschullehrerin Blaga Mikalacki.

Interessierte können sich unter: www.gemeinsamlesen.at/corona kostenlos anmelden und vorab auch per Video ihre Fragen stellen.

„Gerade jetzt, vor der Zulassung der Impfung für Kinder, haben viele Familien noch offene Fragen. Mit unseren Webinaren möchten wir Antworten geben und mit gesicherten Informationen, Zweifel ausräumen. Ganz wichtig ist uns auch, fremdsprachige Communitys zu erreichen“, sagt Renate Hauser, Leiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes.

Das Angebot wird bisher gut angenommen, rund 5.000 Personen nahmen bisher an den Webinaren teil oder sahen sich im Nachhinein die Videos an.

Auslöser für den Start des innovativen Projekts waren die stark steigenden Neuinfektionen und die stagnierende Impfbereitschaft, weshalb das Jugendrotkreuz kurzfristig „Breaking the Wave“ ins Leben rief. Insgesamt gibt es acht Online-Meetings, vier davon in den Sprachen Arabisch, Türkisch, Farsi oder Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, vier auf Deutsch. Bis 20. Dezember beantworten eine Stunde lang Expert:innen aus Medizin, Wissenschaft, Bildung und Medien Fragen.

Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem BMBWF sowie weiteren Forschungseinrichtungen und der Bundesjugendvertretung statt.

Die Videos der bisherigen Webinare zum Nachschauen: Video 1 | Video 2 | Video 3

Fotos: Hier klicken.

Alle Informationen zu den Terminen und zur Anmeldung unter:

www.gemeinsamlesen.at/corona





Rückfragen & Kontakt:

Vera Mair, M.A.I.S.

Österreichisches Rotes Kreuz

Presse- und Medienservice

Tel.: +43/1/589 00-153

Mobil: +43/664 544 46 19

mailto: vera.mair @ roteskreuz.at