Schauspielerin Gwyneth Paltrow setzt mit LILYSILK auf einen gemütlichen Lebensstil

Los Angeles (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, geht eine Partnerschaft mit der preisgekrönten amerikanischen Schauspielerin Gwyneth Paltrow ein, um einen gesunden und gemütlichen Lebensstil zu Hause mit LILYSILK zu fördern.

@LILYSILK, du machst es einem Mädchen zu einfach, den ganzen Morgen im Bett zu bleiben", schrieb Gwyneth Paltrow auf ihrem Instagram Account wobei Sie LILYSILKs 22MM Gold Paspel Seiden Schlafanzug Set trug.

Das zweiteilige Pyjama-Set, für das sich Gwyneth entschieden hat, besteht aus 100 % natürlicher Maulbeerseide der Güteklasse 6A mit OEKO-TEX® Technologie, die besonders glatt und weich auf der Haut ist. Die lockere Silhouette mit klassischer Paspelierung und elastischem Bund sorgt für unvergleichliche Gemütlichkeit beim Entspannen und Schlafen. Mit natürlichen Premium-Materialien und hochwertiger Produktion ist LILYSILK heute eine der beliebtesten und bekanntesten Seidenmarken.

"Nach 11 Jahren, in denen wir uns auf luxuriöse Seidenprodukte konzentriert haben, freuen wir uns, dass unsere Marke von vielen einflussreichen Schauspielerinnen, Sängerinnen und Produzentinnen anerkannt wird und eine große Fangemeinde auf der ganzen Welt hat", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Die Nachfrage nach einem hochwertigen Lebensstil wächst, was unsere Designer dazu antreibt, die Grenzen der Mode immer weiter zu verschieben und gleichzeitig ein Höchstmaß an Gemütlichkeit zu schaffen."

Mehrere Prominente haben in letzter Zeit mit LILYSILK zusammengearbeitet, darunter Melissa Rauch, um das Bewusstsein für Kinderkrebs zu schärfen und Spenden für die Kinderkrebsforschung zu sammeln, und Lyndon Smith. Durch diese Partnerschaften zeigt LILYSILK sein Engagement für die Förderung von Talenten aus der ganzen Welt.

Das Pyjama-Set, das Gwyneth Paltrow trägt, gibt es hier zu kaufen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.lilysilk.com oder folgen Sie der Marke auf Facebook unter @Lilysilk und Instagram unter @lilysilk.

INFORMATIONEN ZU LILYSILK

LILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit dem Ziel, Menschen zu einem besseren Leben und einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Die Marke stellt Produkte aus den feinsten Naturfasern her und verpflichtet sich zu einer Null-Abfall-Politik, während sie gleichzeitig außergewöhnliche Dienstleistungen anbietet. LILYSILK möchte seinen Kunden den ultimativen Komfort in jedem Augenblick bieten - jeden Tag und für immer, um spektakulär zu leben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1694648/Image_source_Gwyneth_Paltrow_s_Instagram.jpg

