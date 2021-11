„Klartext“ am 24.11. live in Ö1: „Leben in der Dauerkrise“

Wien (OTS) - Das „Leben in der Dauerkrise“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 24. November im ORF-RadioKulturhaus: Bei Klaus Webhofer diskutieren Barbara Juen (Leiterin Psychosozialer Dienst, Rotes Kreuz), Adelheid Kastner (Psychiaterin, Kepler Universitätsklinikum, via Skype), Bernhard Kittel (Wirtschaftssoziologe, Austrian Corona Panel) und Konrad Paul Liessmann (Philosoph, via Skype). „Klartext“ wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen.

Spätestens seit dem aktuellen Lockdown haben viele Menschen das Gefühl des permanenten Ausnahmezustands. Befürworter/innen und Gegner/innen der Anti-Corona-Maßnahmen stehen sich zunehmend unversöhnlicher gegenüber. Das Pandemiemanagement der Politik ist umstritten. Große Worte machen die Runde: Solidarität, Egoismus, Freiheit, gespaltene Gesellschaft. Mit der Debatte um die Impfpflicht ist das Erregungslevel noch einmal nach oben geschnellt. Ist das die neue Normalität? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass Konflikte künftig härter ausgetragen werden – im Schatten von Verschwörungstheorien? Kann dieses Land schlechter als andere mit Krisen umgehen? Sind wir in einer Vollkaskomentalität gefangen? Und welches Verhalten ist eigentlich dumm, welches intelligent? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Barbara Juen (Leiterin Psychosozialer Dienst, Rotes Kreuz), Adelheid Kastner (Psychiaterin, Kepler Universitätsklinikum, via Skype), Bernhard Kittel (Wirtschaftssoziologe, Austrian Corona Panel) und Konrad Paul Liessmann (Philosoph, via Skype). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at