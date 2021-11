AVISO: Mittwoch, 24.11, 08:30 Uhr, Bundeskanzleramt: "An den Händen der Frauen*ministerin und der Regierung klebt Blut!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zu ihrer Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“

In keinem anderen Land in der EU töten so viele Männer Frauen* wie in Österreich. Diese unfassbar dramatische Entwicklung muss von der Frauen*ministerin Raab sofort gestoppt werden! Romana Greiner

Wien (OTS) - „ In keinem anderen Land in der EU töten so viele Männer Frauen* wie in Österreich. Diese unfassbar dramatische Entwicklung muss von der Frauen*ministerin Raab sofort gestoppt werden! Eine von drei Frauen* war oder ist von Gewalt betroffen. An den Händen der Frauen*ministerin und der Regierung klebt Blut!“, so die Frauen*sprecherin der SJ, Romana Greiner.

Die SJ veranstaltet dazu am Mittwoch eine Medienaktion, um ihr Anliegen zu verdeutlichen. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann: Mittwoch, 24.11.2021, 08:30

Wo: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at