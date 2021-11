Sonnenschutz ist Klimaschutz

der Beitrag, den jede*r Einzelne leisten kann

Graz (OTS) - Für die meisten Menschen ist klar: Wenn die Sonne zu heiß ist oder stark blendet, schützt man sich vor ihr. Doch die wenigsten wissen, dass sie mit der richtigen Sonnenschutzberatung vom Fachmann nicht nur sich selbst, sondern auch ganz massiv die Umwelt schonen.



Sonnenschutz gegen Überhitzung

Die aktuelle Architektur setzt auf viel Licht und große Fensterflächen. Je heller der Raum, desto besser. Das bringt aber auch gewisse Herausforderungen mit sich. Durch die stärkere Sonneneinstrahlung bei modernen Bauten überhitzen die Räume sehr schnell. Ob im Wohn- oder Bürobereich, ein überhitzter Raum lässt die Lebensqualität enorm sinken. Um diesem Problem entgegenzuwirken, setzen viele auf Klimaanlagen. Was jedoch weniger bekannt ist, ist dass sich mit der richtigen Beschattung bis zu 40 % der durch Klimaanlagen verursachten Kühlkosten einsparen lassen. Das tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch der Geldbörse.



Sonnenschutz als Wärmespeicher

Während uns die Gefahr von Überhitzung vom Frühjahr bis in den Herbst hinein verfolgt, geht uns im Winter über die geliebten Fenster auch jede Menge Wärme und somit Energie verloren. Auch die heute üblichen Wärmeschutzgläser können diesen Verlust nicht gänzlich abwenden. Rollläden wiederum reduzieren den Wärmeverlust um weitere 10 bis 20 Prozent. Neben der Energieeinsparung haben Rollläden auch noch den Vorteil, dass sie den Raumkomfort steigern, weil die Glasflächen nicht so stark abkühlen.



Vom intimen Innenhofbalkon bis zur großen Gastronomiefläche

Wichtig ist, zu wissen, dass wirklich jede*r ihren/seinen Beitrag in Sachen Umweltschutz leisten kann, ob Privatperson oder Unternehmer. Das breite Angebot an Sonnenschutz richtet sich an Haushalte, Bürogebäude und Gastronomie-Einrichtungen. Fenster, Fassaden, Terrassen und Gärten – für jeden Platz gibt es die richtige Beschattung.



Der richtige Partner für alle Sonnenschutzbelange

Sonne Licht Schatten ist eine Kooperation von hochqualifizierten Sonnenschutzbetrieben, die den Kundennutzen und die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Jeder einzelne Partnerbetrieb innerhalb des Zusammenschlusses steht für hochwertige Sonnenschutzprodukte, die dazu beitragen, den Energieverbrauch in der kalten wie in der warmen Jahreszeit zu reduzieren und die Lebensqualität zu steigern. Da der Nutzen der Installation von Sonnenschutz auch maßgeblich von der richtigen Beratung, Planung und Montage abhängt, wird Service bei jedem einzelnen der Mitgliedsbetriebe ganz groß geschrieben. Unter https://www.sonne-licht-schatten.at/ bekommt man sämtliche wichtige Informationen über Produkte und Vertriebspartner in ganz Österreich.

