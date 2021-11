Bis zu 1,048 Millionen sahen „Stöckl live“ mit Auftakt zur ORF-Impflotterie

Toller Start für „Wer impft, gewinnt!“ mit bereits mehr als 170.000 Anmeldungen

Wien (OTS) - „Stöckl live“ war gestern, am Montag, dem 22. November 2021, dem Thema Impfen gewidmet und gleichzeitig der Auftakt der großen ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt!“. Bis zu 1,048 Millionen informierten sich in der „Stöckl live“-Spezialausgabe, im Schnitt waren 950.000 Seherinnen und Seher bei 29 Prozent Marktanteil dabei. Insgesamt erreichten die Redaktion rund 1.500 Anrufe, die im Zeitraum der Live-Sendung von den zehn Ärztinnen und Ärzten der ÖGK beantwortet werden konnten. Dazu kamen rund 5.000 Mails und eine sehr große Resonanz in den sozialen Netzwerken. Sehr positiv aufgenommen wurde auch die ORF-Initiative „Impflotterie Österreich – Wer impft, gewinnt!“, die ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz gestern in der „Stöckl live“-Sonderausgabe startete. Mit tollem Erfolg – mehr als 170.000 Menschen in Österreich haben sich über Nacht auf https://werimpftgewinnt.ORF.at angemeldet, mehr als 500.000 haben sich auf der ORF-Homepage informiert.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich gratuliere Barbara Stöckl, allen Expertinnen und Experten, dem ORF-2-Channelmanger Alexander Hofer und dem gesamten Sendungsteam sehr herzlich zum großen Publikumsinteresse und den tollen Reaktionen. Es ist gestern erneut eindrucksvoll gelungen, dem Informationsbedürfnis eines Millionenpublikums auf unkomplizierte und direkte Weise nachzukommen, Sorgen und Ängste ernst zu nehmen und mit verständlicher Information zu begegnen. Sendungsziel war eine umfassende und faktenbasierte Impfaufklärung – was gelungen ist, ist einmal mehr öffentlich-rechtliche Information erster Güte, die das Vertrauen der Menschen in den ORF als Informationsquelle Nummer 1 weiter gestärkt hat. Der ORF wird eine weitere Ausgabe dieses Formats noch in diesem Jahr anbieten. Sehr erfreut bin auch über den erfolgreichen Auftakt unserer Impflotterie mit mehr als 170.000 Anmeldungen in wenigen Stunden“.

Barbara Stöckl: „Ich freue mich über die große Resonanz und das enorme Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde. Es ist wichtig, die Sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen und das konnte der ORF mit dieser Sendung leisten.“

Noch bis 20. Dezember 2021 können alle in Österreich lebenden Menschen ab 18 Jahren an der Impflotterie teilnehmen. Wichtig ist nur, dass sie zwischen 1. Oktober 2021 und 20. Dezember 2021 eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben – unabhängig davon, ob es der Erst-, Zweit- oder Drittstich ist. Die ausgespielten Preise – unter anderem als Hauptpreise ein Fertigteil-Einfamilienhaus, ein Elektro-Pkw, Kücheneinrichtungen und Smart-TV-Geräte – werden dem ORF von österreichischen Betrieben zur Verfügung gestellt. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen sind unter http://werimpftgewinnt.ORF.at verfügbar.

