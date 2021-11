„Talk 1: Menschen der Woche“ am 24. November um 22.35 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten: Wie Lockdown und Impfpflicht die Spaltung im Land befeuern und wie unterschiedlich Teilnehmer/innen von Corona-Demos ticken

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 24. November 2021, um 22.35 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ Gäste zu u. a. folgenden Themen: „Grenzwertiges Gemisch“: Wie unterschiedlich ticken die Maßnahmen- und Impfgegner bei den Corona-Demos? und „Tiefe Gräben: Wie der erneute Lockdown und die angekündigte Impfpflicht die Spaltung im Land befeuert“.

Matthias Hohl: Der 35-Jährige Unternehmer aus Graz hat seinen ursprünglichen Impftermin aus Unachtsamkeit verstreichen lassen, später hat er sich auf die Botschaft der Politik verlassen, dass die Pandemie „vorbei“ sei. Vor sechs Wochen jedoch wurde er positiv getestet, lag im Spital und hat bis heute mit den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung zu kämpfen. Nun bereut er es, sich nicht geimpft haben zu lassen und fordert über Social Media seine Mitmenschen zur Impfung auf. In „Talk 1“ erzählt er, was das mit ihm gemacht hat und welche Reaktionen er auf seine Appelle erntet.

Lucia Heilmann: Die 1929 in Wien geborene Ärztin ist Zeitzeugin und Überlebende des NS-Regimes. Wegen ihrer jüdischen Herkunft mussten sie und ihre Mutter um ihr Überleben fürchten und saßen lange versteckt in einem Kohlekeller. Im Gespräch mit Lisa Gadenstätter erzählt sie, was sie über die heutige Spaltung im Land denkt. Berührend und gleichsam verstörend erzählt sie, wie es ihr damit geht, dass auf Corona-Demos Rechtsradikale mitmarschieren und antisemitische Parolen schwingen und was sie empfindet, wenn sie sieht, wie auf den Demos Judensterne als Symbol missbraucht werden und radikale Impfgegner Vergleiche mit den Verbrechen des Nationalsozialismus ziehen.

