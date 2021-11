SPÖ-Heide: Investitionen in den Sport sind Investitionen in die Gesellschaft

Breite Mehrheit im EU-Parlament für stärkere Rolle der EU in der Sportpolitik

Wien (OTS/SK) - „Sport ist viel mehr als nur körperliche Betätigung. Er erfüllt zentrale soziale Funktionen in unserer Gesellschaft und ist ein enormer wirtschaftlicher und kultureller Faktor. Auf EU-Ebene spiegelt sich diese Bedeutung aber bisher noch nicht im notwendigen Ausmaß wider. In der Europapolitik fristet der Sport bisher leider ein Schattendasein“, sagt SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide. Er hat für die S&D-Fraktion den Initiativbericht „Sportpolitik der EU“ verhandelt, der heute verabschiedet wird. ****

„Wir müssen den zentralen Gedanken des europäischen Sportmodells erhalten. Er beruht auf Solidarität, Inklusion, fairem Wettbewerb und einem finanziellen Ausgleich zwischen Profi- und Amateurebene. Versuche einer noch weiteren Kommerzialisierung wie zuletzt in Form der ‚Super League‘ stehen dem genau entgegen. Stattdessen sollte Sportpolitik in Europa darauf hinwirken, dass dieser noch vielfältiger und integrativer wird“, erklärt Heide. Im heute verabschiedeten Bericht findet sich dementsprechend eine breite Palette an Forderungen für den Spitzen- und Breitensport.

„Sport-Großevents sollten dort stattfinden, wo Bälle mit Füßen getreten werden und nicht Demokratie und Grundrechte. Frauen und Männer müssen auch im Sport gleich viel verdienen. Und das enorme Publikumsinteresse muss der Spitzensport nutzen, um sich klar gegen Diskriminierung und für Inklusion zu positionieren. Ein breites Sportangebot muss wiederum auch der gesamten Breite der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Also braucht es mehr Schulsport, Investitionen in Sportanlagen und Förderungen, um allen auch den Zugang zu kostenintensiven Sportarten, wie etwa dem Skifahren, zu ermöglichen. Denn Investitionen in den Sport sind Investitionen in die Gesundheit und den Zusammenhalt einer Gesellschaft“, so Heide. (Schluss) lp

