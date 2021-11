ORF Radio Vorarlberg sendet Radio-Gottesdienste im Lockdown

Bis 12. Dezember 2021 vier Gottesdienste live aus Vorarlberg

Wien (OTS) - In unruhigen Zeiten, in denen wieder viel Verunsicherung herrscht, bietet der Glaube vielen Menschen Halt und Zuversicht. Der ORF Vorarlberg möchte allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern auch im Lockdown die Möglichkeit bieten, an Gottesdiensten teilzunehmen. ORF Radio Vorarlberg überträgt unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ an den ersten drei Adventsonntagen sowie zu Mariä Empfängnis jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr einen katholischen Gottesdienst aus Vorarlberg live.

Sonntag, 28. November 2021 (1. Adventsonntag)

10.00 bis 11.00 Uhr: Radio-Gottesdienst aus Feldkirch-Nofels. Generalvikar Hubert Lenz gestaltet die Messe. Anschließend ist ein Interview mit Telefonseelsorger Sepp Gröfler zu hören.

Sonntag, 5. Dezember 2021 (2. Adventsonntag)

10.00 bis 11.00 Uhr: Radio-Gottesdienst aus St. Gallenkirch. Pfarrer Lukas Bonner gestaltet die Messe. Nach der Heiligen Messe gibt es ein Interview mit Silvia Berger von der „Jungen Kirche“, Koordinatorin der Nikolaus-Aktion in Vorarlberg.

Mittwoch, 8. Dezember 2021 (Mariä Empfängnis)

10.00 bis 11.00 Uhr: Radio-Gottesdienst aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch. Bischof Benno Elbs gestaltet die Feier. Danach findet ein Interview mit Wilma Loitz von der Elternbildung der Katholischen Kirche Vorarlberg statt. Sie spricht darüber, wie Familien mit Kindern besinnlich durch den Lockdown im Advent kommen.

Sonntag, 12. Dezember 2021 (3. Adventsonntag)

10.00 bis 11.00 Uhr: Radio-Gottesdienst aus Lustenau-Kirchdorf. Kaplan Virgiliu Demsa-Crainicu zelebriert die Messfeier. Anschließend wird ein Interview mit Susanne Schaudy von „Bruder und Schwester in Not“ übertragen.

Bischof Benno Elbs: „Gottesdienste als Quelle von Hoffnung und Zuversicht“

Benno Elbs, Bischof der Diözese Feldkirch: „Der Advent ist eine Zeit des Wartens und der Sehnsucht. Besonders jetzt spüren wir, wie groß unser Bedürfnis nach Halt und nach einer Zukunft ist, die dem Leben Sinn und Perspektive gibt. Gottesdienste sind besonders in Krisenzeiten Quelle von Hoffnung und Zuversicht. Ich bin froh und dankbar, dass wir auch im heurigen Advent die hervorragende Kooperation mit dem ORF Vorarlberg weiterführen und die Menschen in den kommenden Wochen via Radio regionale Gottesdienste zu Hause mitfeiern können. Dafür sage ich ein von Herzen kommendes Danke.“

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern ‚Lichtblicke‘ zu senden. Die Menschen sehnen sich nach gewohnten Bräuchen und Ritualen. Mit der regionalen Übertragung von vier Gottesdiensten im derzeitigen Lockdown möchte der ORF Vorarlberg die gewohnten Feierlichkeiten und Anlässe bestmöglich vermitteln.“

Stefan Höfel, Redakteur Religion ORF Vorarlberg: „Bereits während der vorangegangenen Lockdowns hat ORF Radio Vorarlberg regional regelmäßig Radiogottesdienste aus Vorarlberg übertragen. Zahlreiche Menschen haben uns Rückmeldung gegeben, wie sehr sie es schätzen, gänzlich barrierefrei eine Heilige Messe mitfeiern zu können. Gerade in der Adventzeit wollen wir nun bei ORF Radio Vorarlberg erneut diese Möglichkeit bieten.“

