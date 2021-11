„Fang das Licht“ bei den „Science Busters“ am 24. November

Mit Martin Puntigam, Florian Freistetter und Peter Weinberger um 22.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Abklatschen mit Photonen steht in einer neuen Folge der „Science Busters“ am Mittwoch, dem 24. November 2021, um 22.05 Uhr in ORF 1 unter dem Motto „Fang das Licht“ am Programm. Pflanzen machen aus CO2 und Sonnenlicht Sauerstoff und wachsen dabei. Mittlerweile gibt es durch uns Menschen viel mehr CO2 in der Atmosphäre. Warum die Pflanzen nicht einfach zugreifen wie beim All-You-Can-Eat-Buffet und sich kugelrund essen, untersuchen MC Martin Puntigam (Kabarettist, Univ.-Lekt. Uni Graz), Astronom Dr. Florian Freistetter und Associate Professor Peter Weinberger (Chemie, TU Wien).

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der Science Busters auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

