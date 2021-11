„WELTjournal / WELTjournal +“: „Argentinien – Aufstand der Frauen“ und „Lebensgefahr Scheidung – Männergewalt in der Türkei“

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 24. November ab 23.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November zeigt das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – am Mittwoch, dem 24. November 2021, um 23.20 Uhr in ORF 2 die Reportage „Argentinien – Aufstand der Frauen“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.50 Uhr die Dokumentation „Lebensgefahr Scheidung – Männergewalt in der Türkei“.

WELTjournal: „Argentinien – Aufstand der Frauen“

Bereits 27 Frauen wurden heuer in Österreich von ihrem Lebenspartner ermordet, von dem sie sich trennen wollten, mehr als 40 schwer verletzt. Damit liegt Österreich im traurigen Spitzenfeld Europas. Gewalt von Männern ist ein weltweites Problem, in stark patriarchalen bzw. Machismo-geprägten Ländern tritt sie besonders häufig auf. In Argentinien etwa wird alle 30 Stunden eine Frau getötet, meist von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Partner. Argentiniens Frauen haben begonnen, sich in großem Stil zu organisieren, um dieser grassierenden Gewalt ein Ende zu setzen. Unter dem Motto „Nicht eine weniger“ ist eine neue feministische Bewegung entstanden. Hunderttausende Argentinierinnen gehen auf die Straße und fordern Anerkennung und Schutz, ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und das Recht auf legale Abtreibung. Die neue Frauenbewegung hat mittlerweile weite Teile Lateinamerikas erfasst. „WELTjournal“-Reporterin Julieta Rudich begleitet die argentinischen Tango-Sängerinnen Claudia Levy und Noelia Moncada bei ihrem sehr persönlichen Engagement gegen die Macho-Gewalt, die viele Frauen das Leben kostet.

WELTjournal +: „Lebensgefahr Scheidung – Männergewalt in der Türkei“

Gewalt gegen Frauen durch den Ehemann, Ex-Mann oder Ex-Freund ist ein globales Problem und tritt umso stärker auf, je patriarchaler und autoritärer eine Gesellschaft geprägt ist. Der Austritt der Türkei aus der „Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt“ hat die Alarmglocken schrillen lassen. Jede dritte Frau in der Türkei war schon Angriffen durch ihren Ehemann ausgesetzt, viele sind es regelmäßig. „WELTjournal +“ begleitet die junge Istanbuler Anwältin Ipek Bozkurt, die der frauenfeindlichen Gewalt entschlossen entgegentritt und für Gerechtigkeit kämpft. Der Film zeigt zwei ihrer Fälle: Arzu, die mit 14 Jahren verheiratet wurde, und Kübra, eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin. Beide haben die brutalen Angriffe ihrer Partner überlebt, sind aber bis heute schwer gezeichnet. Mit Hilfe der engagierten Anwältin tun sie alles, um sich ein neues Leben aufzubauen und das Sorgerecht für ihre Kinder wiederzuerlangen.

