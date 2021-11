Bernhuber: "Versorgung mit Medikamenten garantieren"

Fast 290 Medikamente in Österreich nicht lieferbar - Produktion nach Europa zurückholen

Straßburg (OTS) - "Die Pandemie hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass wir die Versorgung der Europäerinnen und Europäer mit lebensnotwendigen Arzneimitteln deutlich verbessern und garantieren müssen. Derzeit sind allein in Österreich immer noch fast 290 Medikamente nicht oder nur eingeschränkt lieferbar. Es darf nicht sein, dass unsere Gesundheit von der Produktion in Asien abhängt. Es geht um lebenswichtige Krebsmedikamente, Schmerzmittel, Narkosemittel und vieles mehr", sagt Alexander Bernhuber, Gesundheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, zur heutigen Plenarabstimmung über die EU-Arzneimittelstrategie, die unter anderem Medizin-Engpässen entgegenwirken will.

"Bei den Corona-Impfstoffen haben wir gezeigt, dass es mit ausreichendem politischen Willen möglich ist, die Produktion von Arzneimitteln in Europa auch kurzfristig hochzufahren. Das sollte ein Vorbild für alle notwendigen Medikamente sein. Heimische Produktion sichert unsere Versorgung", sagt Bernhuber.

Lieferengpässe bei Arzneimitteln sind seit Jahren ein Problem. Der Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments hat ermittelt, dass sich die Zahl der knappen Medikamente vom Jahr 2000 bis 2018 verzwanzigfacht hat - während der Corona-Pandemie hat der Arzneimittelengpass seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. "Der Grund dafür ist, dass 80 Prozent der pharmazeutischen Wirkstoffe in Asien hergestellt werden - vor allem in China und Indien. Europa hat seine Souveränität bei Medikamenten völlig aus der Hand gegeben. Das müssen wir ändern: Die Europäische Union muss gezielt in die Medikamentenforschung investieren und die Produktion in Europa stärken - zum Beispiel mit Förderungen für den Aus- und Aufbau von Produktionsstätten. So retten wir Menschenleben", sagt Bernhuber. (Schluss)

