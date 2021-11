Von der ‚One-Man-Show‘ zum zentralen Arbeitgeber mit Perspektive in Wien Liesing

Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at

Larissa Winter, People & Culture Director bei gurkerl.at

Larissa Winter

Mario Moser, Geschäftsführer von Trendwerk

Wien (OTS) - Kurz vor seinem einjährigen Bestehen Anfang Dezember 2021 blickt gurkerl.at stolz auf sein starkes Team von rund 650 Mitarbeiter:innen. Während in Zeiten von Zutrittsregelungen, Kontaktbeschränkungen und Lockdowns viele Betriebe – und damit verbunden auch Arbeitnehmer:innen – um ihre Existenz kämpfen mussten, hat sich Österreichs innovativster Online-Supermarkt innerhalb eines Jahres als zentraler Arbeitgeber in Wien etabliert. Wie dieses Wachstum inmitten einer Pandemie gelingt und was Mitarbeiter:innen mitbringen müssen, um einen Job mit Perspektive bei gurkerl.at zu erhalten, dazu zieht Larissa Winter, People & Culture Director bei gurkerl.at, nach fast einem Jahr „Power-Recruiting“ Bilanz.

Als Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at, das erste Mal einige Monate vor dem Start von gurkerl.at allein im künftigen Fulfillment Center und dem angeschlossenen Head Office in Wien Liesing stand, wusste er, dass er eine große Aufgabe übernommen hatte. Das künftige Headquarter von Österreichs innovativstem Online-Supermarkt war zu dem Zeitpunkt bloß eine leere Lagerhalle. „Es hieß ‚Ärmel hochkrempeln‘ und es galt, von null auf hundert loszulegen und ein leidenschaftliches Team zu finden, das gurkerl.at mit der gleichen Begeisterung wie ich für unsere künftigen Kund:innen umsetzen würde“ , erinnert sich Maurice Beurskens zurück.

Steiles Wachstum geht weiter: 1.000 Mitarbeiterinnen mehr im Jahr 2022

Zum offiziellen Start von gurkerl.at am 3. Dezember 2020 bestand das Team bereits aus 200 Mitarbeiter:innen. Im Folgenden Jahr wuchs es zu einer Man- und „Woman-Power“ von rund 650 Mitarbeitenden heran. Diesen Kraftakt bewältigt das People & Culture-Team unter der Leitung von Larissa Winter. In Spitzenzeiten besetzt das Team 20 bis 30 offene Positionen wöchentlich. Zeit zum Verschnaufen hat das Team jedoch auch jetzt nicht. Es besteht akuter Bedarf an neuen Bot:innen und neuen Mitarbeiter:innen in den Bereichen Wareneingang und Kommissionierung, die auch bereit sind, Nachtschichten zu übernehmen.

Für das kommende Jahr soll gurkerl.at weiteren 1.000 Mitarbeiter:innen einen Arbeitsplatz geben. „Natürlich ist unser Wachstumstempo enorm und auch sehr fordernd. Doch für mich bedeutet gurkerl.at ‚Menschen‘ und daher macht es mir große Freude, sehr vielen Mitarbeiter:innen gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit einen Arbeitsplatz vermittelt zu haben“ , zieht Larissa Winter, People & Culture Director bei gurkerl.at, Bilanz. Viele Mitarbeiter:innen kamen aus anderen Branchen und mussten pandemiebedingt beruflich „umsatteln“. Insgesamt sind dies derzeit zirka 30 bis 35 Prozent aller gurkerl.at Mitarbeiter:innen, überwiegend im Operations-Bereich im Fulfillment Center. Wichtiger als die bisherigen beruflichen Erfahrungen im Lebenslauf sind für eine Anstellung bei gurkerl.at die Leidenschaft für die berufliche Tätigkeit, die Persönlichkeitsstruktur und soziale Kompetenzen. All diese Faktoren werden in einem mehrstufigen Bewerbungsprozess überprüft. Das Entwicklungspotenzial ist für alle Mitarbeiter:innen sehr hoch. Beförderungen innerhalb von nur drei Monaten sind möglich und wurden auch schon mehrfach erreicht.

Enge Zusammenarbeit mit Trendwerk: gurkerl.at unter Top 3 Arbeitgebern

Der große Bedarf an Mitarbeiter:innen ist für das Personalmanagement herausfordernd. Umso wertvoller ist die Zusammenarbeit mit einem Partner wie Trendwerk. „Ich empfehle Trendwerk wegen der guten und unkomplizierten Kommunikation weiter. Mit unserem Trendwerk Ansprechpartner, Michael Wurmetzberger, ist eine Abstimmung im Stundentakt möglich. Das und wie auf die Bedürfnisse von gurkerl.at eingegangen wird, ist außergewöhnlich“ , berichtet Larissa Winter über die Zusammenarbeit. Trendwerk arbeitet im Auftrag des AMS und unterstützt Unternehmen bei der Suche von Personal. Seit Beginn der Kooperation wurden bereits rund 40 offene Positionen mit vermittelten Bewerber:innen von Trendwerk bei gurkerl.at besetzt. Damit ist Österreichs innovativster Online-Supermarkt unter den Top 3 Arbeitgebern bei Trendwerk hinsichtlich der Anzahl der vermittelten Jobs. Die Stellen, die am häufigsten vergeben wurden, sind Arbeitsplätze als gurkerl.at Bot:innen und Stellen im Bereich des Wareneingangs und der Kommissionierung. „Je länger ein Mensch ohne Arbeit ist, desto schwieriger wird es, dauerhaft wieder einen Job zu finden. Gemeinsam mit Betrieben wie gurkerl.at eröffnen wir von Trendwerk dauerhaft Beschäftigungschancen. Davon profitieren wir alle. Schließlich bringt die Chance auf eine Arbeit nicht nur ein Einkommen, sondern einhergehend auch wieder mehr Selbstwertgefühl und mehr Stabilität im Leben“ , freut sich Mario Moser, Geschäftsführer von Trendwerk, über die Kooperation mit gurkerl.at.



Über Trendwerk

Trendwerk bringt zusammen, was zusammengehört. Im Auftrag des AMS werden arbeitssuchende Menschen mit Hilfe der geförderten und betreuten Arbeitskräfteüberlassung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt begleitet. Trendwerk ist eine nachhaltig orientierte Einrichtung, mit dem Ziel, ökologisch, sozial und gesellschaftlich wirksam zu sein. Das Erfolgskonzept beruht auf unserer Nähe zur Wirtschaft, den kompetenten Mitarbeiter:innen, sowie der Methodik der Vermittlung von Beschäftigung.

Über gurkerl.at



gurkerl.at ist Österreichs innovativster Online-Supermarkt. Mit einem Sortiment von über 10.000 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln, über Kosmetikartikel, bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.

Die gurkerl.at Bot:innen liefern in drei Stunden ab Bestellung, in einem Zeitfenster von einer Stunde, an die Zustelladresse.

