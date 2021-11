Grüne Wien/Malle, Stadler: Auch privat geführte Kindergärten brauchen WLAN

Wien (OTS) - “Privat geführte elementare Bildungseinrichtungen leisten genauso wichtige Arbeit wie städtische. Dass sie nun beim Ausbau von WLAN und Breitbandanbindungen finanziell nicht berücksichtigt werden, zeugt einmal mehr von einer massiven Ungleichbehandlung und mangelnder Wertschätzung alternativer Bildungs- und Betreuungsangebote”, kritisiert das Bildungsduo der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler.

Die Stadt Wien finanziert mit rund 15 Millionen Euro den Ausbau der Breitbandanbindung und WLAN-Ausstattung an allen 400 städtischen Kindergärten bis 2023. Diese Maßnahme ist unterstützenswert und ein notwendiger Schritt, um das Personal in den städtischen elementaren Betreuungseinrichtungen auf einen technisch zeitgemäßen Stand zu bringen. „Es ist wirklich irritierend, dass im Jahr 2021 Kindergärten und Kindergruppen immer noch händische Stricherllisten über An- und Abwesenheiten der Kinder führen müssen. Der geplante Ausbau wird hoffentlich garantieren, dass die digitale Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten leichter funktionieren wird”, so Malle und Stadler.

Völlig unverständlich ist jedoch die Tatsache, dass die Finanzierung der Breitbandanbindung und WLAN-Ausstattung nur für die städtischen Kindergärten gilt. Ohne privat geführte elementare Bildungseinrichtungen hätte Wien ein riesiges Problem und würde nicht ausreichend Plätze anbieten können. Privat geführte Einrichtungen leisten genauso wichtige Arbeit wie städtische, diese erfahren nun erneut eine Ungleichbehandlung. Neben dem aktuellen Fall des WLAN-Ausbaus betrifft das etwa die unterschiedlich hohe Förderung für jedes Kind seitens der Stadt Wien oder die unterschiedlich hohe Bezahlung der Pädagog:innen

„Kindergärten liegen im Kompetenz- und Wirkungsbereich der Stadt Wien. Wir fordern Bildungsstadtrat Wiederkehr daher auf, diese Ungleichbehandlungen auf allen Ebenen zu beenden und auch den privat geführten Kindergärten und Bildungseinrichtungen den Ausbau der WLAN-Infrastruktur zu finanzieren“, schließen Malle und Stadler.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at