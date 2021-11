Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste investieren in digitale Freizeitfahrtenscheine

Wien (OTS) - Die Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste (WLV), ein Tochterunternehmen der Wiener Lokalbahnen, sind das erste Unternehmen der Fahrtendienst-Branche, die mit digitalisierten Freizeitfahrtenscheinen arbeiten. Die Umstellung auf digitalisierte Freizeitfahrtenscheine bringt neben Zeit-, Kosten- und Papierersparnis auch Vorteile für KundInnen.

Mit der Freizeitfahrten-Karte vom Fonds Soziales Wien (FSW) wird gehbehinderten Menschen zu einem geringen Unkostenbeitrag die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben in der Stadt Wien ermöglicht. Egal, ob es sich bei der Fahrt um einen Besuch von Verwandten, eine Besorgung oder einen Ausflug ins Grüne zum Energie tanken handelt, die Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste bringen behinderte Menschen sicher an ihr Ziel und wieder zurück. Nach der erfolgreichen Testphase läuft nun alles digital.

„Durch die Digitalisierungsoffensive der Verkehrsdienste werden die Belege nun direkt von den KundInnen am Smartphone unterschrieben. Übermittlung und Archivierung erfolgen digital. Mit diesem ersten wichtigen Digitalisierungsschritt erleichtern wir schon jetzt viele interne Prozesse, arbeiten noch effizienter und wirtschaftlicher. Auch für unsere KundInnen bringt das eine wesentliche Vereinfachung“, so WLV-Geschäftsführerin Beatrix Czipetits. Pro Jahr führt die WLV über 40.000 Ausflugs- und Freizeitfahrten durch.

„Mit diesem Digitalisierungsschritt im Freizeitfahrtendienst schaffen wir sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch bei uns in der Administration eine deutliche Verbesserung“, freut sich die Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW), Anita Bauer: „Durch die elektronische Erfassung und Übermittlung der Belege vereinfachen sich die Abläufe für alle Beteiligten spürbar, gleichzeitig wird auch das Papieraufkommen reduziert - also eine echte Win-Win-Situation. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Beispiel auch in vielen anderen Bereichen Schule machen wird.“

