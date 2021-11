Brauerei Wieselburg: Getränkespende an Feuerwehren nach Rax-Brand

Wieselburg (OTS) - Als niederösterreichisches Dankeschön nach dem verheerenden Waldbrand spendet die Brauerei Wieselburg 50.000 Flaschen Bier an die rund 400 beteiligten Feuerwehren.

Den größten Waldbrand der Geschichte Österreichs mussten die niederösterreichischen Feuerwehren – mit überregionaler und sogar internationaler Unterstützung – im heurigen Herbst bekämpfen: Erst nach 13 Tagen konnte bei der Katastrophe im Rax-Gebiet durch den unermüdlichen Einsatz von rund 7.750 Feuerwehrleuten und weiteren hunderten Helfern „Brand aus“ gegeben werden. Dieses besondere Engagement bedachte nun die Brauerei Wieselburg mit einem bierigen Dankeschön.

Bieriges Dankeschön übergeben

Persönlich konnten sich Christian Huber, Braumeister der Brauerei Wieselburg, und Bernhard Mitteröcker, Verkaufsdirektor Gastronomie Region Ost bei der Brau Union Österreich, nun bei den Vertretern der Feuerwehren bedanken: Sie überreichten Einsatzleiter Bezirksfeuerwehr-Kommandant Josef Huber und Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner eine erste Kostprobe der bierigen Spende.

„Dank dem unermüdlichen Einsatz der unzähligen Männer und Frauen war es möglich, den größten Waldbrand der österreichischen Geschichte in den Griff zu bekommen. Dafür wollen auch wir uns bedanken“, so Bernhard Mitteröcker. „Was liegt dabei näher, als den niederösterreichischen Kameradinnen und Kameraden einen bierigen Gruß aus Wieselburg zu schicken“, schmunzelt Christian Huber.

Über die Brauerei Wieselburg

Seit 1770 braut man in Wieselburg traditionelle Bierspezialitäten. Die Brauerei, in der edle Bierspezialitäten wie das Wieselburger Stammbräu, Gold, Spezial sowie das Schwarzbier gebraut werden, ist seit Jahrhunderten in der Region verankert und nimmt die Verantwortung für Menschen sehr ernst: Als wichtiger Arbeitgeber der Region, durch regionales Engagement und nachhaltiges Wirtschaften. Für das nachhaltige Fernwärmeprojekt in Kooperation mit einer benachbarten Firma wurde die Brauerei, die international zu den effizientesten in punkto Energie- und Wasserbedarf zählt, sogar mit dem Energy Globe 2015 in Niederösterreich ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Mitglied des Management Boards

Director Corporate Affairs & CSR

Pressesprecherin

Diplom-Biersommelière

Tel.: +43 732/6979-2670

Mobil: +43 664/8381864

E-Mail: g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



MMag. Monika Steinkogler, Bakk.

Kommunikation/PR

Biersommelière

Tel.: 0664/8381766

E-Mail: m.steinkogler @ brauunion.com

www.brauunion.at