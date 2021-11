TAT richtet neue Website zur Begrüßung und Unterstützung von vollständig geimpften Besuchern ein

Bangkok (ots/PRNewswire) - Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat die Website www.thailandreopening.com eingerichtet, die Touristen dabei helfen soll, sich mit den neuesten Einreisemaßnahmen und -anforderungen nach der Wiedereröffnung des Landes zurechtzufinden. Thailand ist über zwei speziell entwickelte Einreiseregelungen für vollständig geimpfte internationale Besucher aus der ganzen Welt wieder ohne Quarantänepflicht geöffnet: Das "TEST & GO"-Modell, mit dem keine Quarantäne nötig ist, und das "Blue Zone"-Modell (17 Sandbox-Destinationen). Beide gelten seit dem 1. November 2021. Wer nur teilweise oder gar nicht geimpft ist, ist über das "Happy Quarantine"-Modell ebenfalls im Land willkommen.

Die Website fungiert als Drehscheibe und enthält wichtige Informationen wie Einreiserichtlinien, erforderliche Dokumentation und Unterkünfte. Die Website bietet auch die neuesten Nachrichten und Updates aus der Tourismusbranche sowie die Thailand-Update-Serie, um Sie stets darüber auf dem Laufenden zu halten, was Sie in Thailand erwartet.

Die Website verfügt über drei große Abschnitte mit wichtigen und nützlichen Informationen für Besucher aus dem Ausland.

Test and Go: Vollständig geimpfte ausländische Besucher aus 63 Ländern und Regionen können ab jetzt ohne Quarantäne nach Thailand einreisen. Sie müssen ihre erste Nacht in einer Unterkunft verbringen, die den Normen der Health and Safety Administration Plus (SHA+) oder der Alternative Quarantine (AQ) entspricht, während sie auf ihr COVID-19-Testergebnis warten. Nach Erhalt eines negativen COVID-19-Tests können die Besucher dann überall in Thailand reisen. Ab dem 1. Januar 2022 wird die Liste der zugelassenen Länder und Regionen auf die ganze Welt erweitert.

Weitere Informationen: https://www.thailandreopening.com/details/440

Living in the Blue Zone: Thailand hat das "Sandbox-Programm" erweitert und 17 weitere ausgewiesene Ziele, die so genannte "Blue Zone" für vollständig geimpfte internationale Besucher wiedereröffnet, die sich für die Teilnahme am Test & Go-Programm qualifizieren.

Für weitere Informationen: https://www.thailandreopening.com/details/441

Happy Quarantine: Reisende, die den oben genannten Regelungen nicht entsprechen, müssen sich den Quarantänemaßnahmen des thailändischen Gesundheitsministeriums unterziehen.

Für weitere Informationen: https://www.thailandreopening.com/details/442

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693773/thailand_reopening_website_2565_02.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für internationale Öffentlichkeitsarbeit

Thailändische Tourismusbehörde

Tel.: +66 (0) 2250 5500 Durchwahl 4551-57

Fax: +66 (0) 2250 0246

E-Mail: prdiv2 @ tat.or.th