BIO AUSTRIA zum GAP-Stakeholder-Dialog: Notwendige Korrekturen in politischen Verhandlungen durchführen

Inhaltliche Nachbesserungen bei Bio-Landwirtschaft bisher nicht erfolgt; Regierungsprogramm umsetzen und Bio stärken!

Wien (OTS) - Der heutige abschließende Stakeholder-Dialog zur Umsetzung der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) hat keine inhaltlichen Nachbesserungen im Bereich der Bio-Landwirtschaft gebracht. Daher bleibt die Kritik des Verbandes aufrecht. Nach derzeitigem Stand ist vorgesehen, dass Biobäuerinnen und Biobauern für die Bio-Basismaßnahme künftig deutlich mehr Auflagen einhalten müssen, dafür aber die Prämie niedriger ausfallen soll als im aktuellen ÖPUL. "Damit wird die Bio-Landwirtschaft für bestehende und künftige Biobäuerinnen und Biobauern abgewertet, was mit dem erklärten politischen Ziel einer Stärkung der Bio-Landwirtschaft, wie im Regierungsprogramm festgehalten, nicht in Einklang zu bringen ist. Wir erwarten uns daher, dass die notwendigen Korrekturen in den nun folgenden politischen Verhandlungen auf Regierungsebene umgesetzt werden", betont BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann.

Der Verband fordert Nachbesserungen in Bezug auf die Ausstattung der Bio-Maßnahme im ÖPUL. Letztere konnte von BIO AUSTRIA zwar in zähen Verhandlungen mit dem Ministerium durchgesetzt werden, die vorgesehene monetäre Ausstattung ist allerdings noch unzureichend. "Die hohen Basisleistungen der Biobäuerinnen und Biobauern im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit vollumfänglich abzugelten, ist die Grundvoraussetzung damit sich Bio in aus Österreich auch weiter entwickeln kann", so Grabmann.

Die derzeitige Ausgestaltung widerspreche zudem dem laut Ministerium im neuen ÖPUL integrierten Grundsatz des Leistungsprinzips. "Wenn die Bio-Betriebe in der Biobasis-Maßnahme für mehr Auflagen weniger Geld bekommen, stellt dies das Leistungsprinzip auf den Kopf. Das kann so nicht im Sinne des Erfinders sein", sagt Grabmann abschließend.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit mehr als 13.500 Mitgliedern und über 430 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

