Stimmungsvoller Advent in ORF III: Weihnachtstraditionen, Brauchtum, Besinnliches

Programmschwerpunkt von 27. November bis 17. Dezember

Wien (OTS) - Stimmungsvoll, besinnlich und unterhaltsam wird der Advent in ORF III Kultur und Information. So stehen im Zeitraum von 27. November bis 17. Dezember 2021 neben zahlreichen Sendungen zum Thema Weihnachtstraditionen und Brauchtum sowie winterlichen Dokumentationen – z. B. im Rahmen der Reihen „Expeditionen“ und „Unser Österreich“ – u. a. zwei neue „Land der Berge“-Neuproduktionen auf dem Programm. Der Film „Weihnachtsklang in den Alpen“ (9. Dezember) begibt sich auf eine musikalische Reise durch die schönsten Regionen der Alpen zur Weihnachtszeit, eine Woche später steht der „Musikalische Bergadvent aus Tirol“ (16. Dezember) im Mittelpunkt. Weiters blickt „Erbe Österreich“ in einer neuen Dokumentation auf „Weihnachten im Kaiserhaus“ (14. Dezember) zurück und gibt damit einen einzigartigen Einblick in das Privatleben von Franz Joseph, Elisabeth, Rudolf und vieler anderer Mitglieder der Herrscherfamilie. Danach erforscht Karl Hohenlohe in einer neuen Folge „Aus dem Rahmen:

Das Geheimnis der Stillen Nacht“.

„Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ wirft an allen vier Adventsonntagen (28. November, 5., 12. und 19. Dezember) sowie zu Mariä Empfängnis (8. Dezember) einen Blick auf die Traditionen der Vorweihnachtszeit und erklärt Hintergründe der Festtage. Am ersten Adventsonntag überträgt ORF III einen Katholischen Gottesdienst live aus dem Wiener Stephansdom. Am zweiten Adventsonntag folgt in „ORF III LIVE“ ein Ökumenischer Gottesdienst aus der Evangelischen Auferstehungskirche in Innsbruck. Aus der Wallfahrtskirche Maria Straßengel bei Graz steht am dritten Adventsonntag ein Katholischer Gottesdienst auf dem Programm. Zu Mariä Empfängnis kommt die Adventmesse aus Weiz.

Auch in der Adventzeit darf der Humor nicht zu kurz kommen:

„Satirische Weihnachten“ lautet das Motto der „Tafelrunde“-Weihnachtsausgabe am 16. Dezember, in der Gerald Fleischhacker, Viktor Gernot, Angelika Niedetzky, Herbert Steinböck und Lydia Prenner-Kasper ihre lustigsten Weihnachtserlebnisse Revue passieren lassen. Danach feiert Walter Kammerhofers Weihnachtskabarett „Oh du Fröhlicher“ in „Kabarett im Turm“ TV-Premiere. Musikalisch-beschwingt endet der Abend mit einem Dacapo von „The Rats are back – Xmas Show“ (23.55 Uhr) aus dem ORF RadioKulturhaus.

Zum Wiedersehen gibt es auch einige Spielfilme wie u. a. am 3. Dezember „Das Weihnachts-Ekel“ und „Ein himmlisches Weihnachtsgeschenk“ oder am 17. Dezember „Lauras Wunschzettel“ und „Die Liebe kommt mit dem Christkind“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at