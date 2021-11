WKÖ-Trefelik: Österreichs Handel bietet zu Black Friday und Cyber Monday trotz Lockdown tolle Angebote

Mit Click&Collect kann der österreichische Handel unterstützt werden – 9 von 10 der Kunden, die diesen Einkaufskanal nutzten, machten positive Erfahrungen

Wien (OTS) - „Dass ab heute ein Großteil der Handelsbetriebe wieder geschlossen sein muss, ist ein harter Schlag. Um das Allerschlimmste zu verhindern, kann jedoch jeder einzelne Konsument einen Beitrag leisten, indem Weihnachtsgeschenke nicht bei internationalen Online-Händlern, sondern bei den regionalen Anbietern in Österreich gekauft werden. Das gilt auch für die bevorstehenden Einkaufsevents Black Friday und Cyber Monday. Immer mehr österreichische Händler machen dabei mit tollen Angeboten mit“, so Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Bekanntheit der beiden, ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum stammenden, Events ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Mittlerweile haben bereits 7 von 10 Österreichern vom Black Friday sowie vom Cyber Monday gehört. Die Rabatte an den beiden Tagen erhält man aber oft nicht nur über das klassische Online Shopping. Denn immer mehr heimische Händler bieten ihre Waren auch über Click&Collect an.

Click&Collect wird zum wichtigen Kaufkanal

Seit den Lockdowns erfreut sich Click&Collect immer größerer Beliebtheit und entwickelt sich zum wichtigen Kaufkanal. Denn über „Click&Collect“ dürfen vorbestellte Waren direkt bei den Geschäften abgeholt werden. Bei 9 von 10 Konsumenten, die dieses Service bereits in Anspruch genommen haben, war die Erfahrung positiv, ergab eine Gallup-Umfrage der Bundesparte Handel vom Herbst 2021. Ein Viertel hat bei diesem Service auch Erfahrung mit „Cross Buying“ gemacht, also dem Kauf weiterer Produkte, an die der Käufer ursprünglich nicht gedacht hat. Bezahlt wird dabei von 47 Prozent der Käufer online, von 38 Prozent überwiegend bzw. ausschließlich im Geschäft. (PWK971/NIS)

