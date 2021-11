Lotto: Erneut Fünffachjackpot – 5,5 Mio. Euro im Sechser Topf

Doppeljackpot beim Joker – 700.000 Euro warten

Wien (OTS) - Herrschte noch im Sommer dieses Jahres eine regelrechte Flaute an Mehrfachjackpots, so hat sich die Situation im Herbst um 180 Grad verändert: Am vergangenen Sonntag gab es zum fünften Mal in Folge keinen Sechser, und damit geht es am Mittwoch um den dritten Fünffachjackpot hintereinander. Mit einer erwarteten Gewinnsumme von rund 5,5 Millionen Euro ist der aktuelle Fünffachjackpot in etwa so schwer wie seine beiden Vorgänger, bei denen es dann in weiterer Folge einmal drei und einmal zwei Sechser gegeben hat.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es am Sonntag um einen einfachen Jackpot, und die mehr als 300.000 Euro teilten sich sechs Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen. Zwei Gewinne gingen nach Oberösterreich, je einer nach Niederösterreich, Wien, Salzburg und Tirol. Für jeden Gewinner bzw. jede Gewinnerin gibt es mehr als 50.000 Euro.

LottoPlus

Gleich mit einem doppelten Erfolg endete die Ziehung bei LottoPlus. Zwei Wiener bzw. Wienerinnen tippten ihre Sechser jeweils mit dem System 0/07. Das Glück wird mit jeweils rund 195.000 Euro belohnt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 350.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn im ersten Rang. Damit kommt am Mittwoch ein Doppeljackpot zur Ausspielung, der rund 700.000 Euro schwer sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. November 2021

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.267.076,74 – 5,5 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 50.483,90 173 Fünfer zu je EUR 1.088,20 359 Vierer+ZZ zu je EUR 157,30 7.189 Vierer zu je EUR 43,60 9.129 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 118.946 Dreier zu je EUR 4,70 305.088 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 6 17 19 21 32 Zusatzzahl 35

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. November 2021

2 Sechser zu je EUR 194.888,60 94 Fünfer zu je EUR 971,20 4.028 Vierer zu je EUR 20,20 66.513 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 12 21 22 24 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. November 2021

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 479.592,58 – 700.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 134 mal EUR 880,00 1.348 mal EUR 88,00 12.738 mal EUR 8,00 131.277 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 0 0 5 8 4

