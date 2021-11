Sacher kommt nach Hause – geliefert von mjam

Sacher Special Moments delivered by mjam – das weltberühmte Hotel Sacher und der beliebte leuchtendgrüne Lieferdienst machen gemeinsame Sache in Wien und Salzburg.

Wien/Salzburg (OTS) - Endlich gibt’s das Original auch bei mjam! Ob zu einem romantischen Dinner, einem besonderen Anlass oder um seinen Liebsten einfach etwas Gutes zu tun: Mit Klassikern wie Wiener Schnitzel, Tafelspitz und Gulasch können sich die Salzburger:innen und Wiener:innen ab sofort Sacher Momente nach Hause holen. Die Original Sacher-Torte als krönenden Abschluss oder zum gemütlichen Kaffeekränzchen am Nachmittag bringen die mjam Zusteller:innen per CO2-neutraler Fahrradflotte.

Sacher sagt mjam

Mit Sacher verbindet man Luxus, Kultur und kulinarischen Genuss – und das seit 1832. Seit bald 200 Jahren verwöhnt Sacher mit seiner weltberühmten Original Sacher-Torte und weiteren Köstlichkeiten der gehobenen österreichischen Küche. „Während unsere Original Sacher-Torte per Hand nach dem unveränderten Original-Rezept gefertigt wird, lassen wir uns laufend Neues für unsere Gäste einfallen. In Kooperation mit mjam können sich die Wiener:innen und Salzburger:innen Luxus ab sofort auch bequem via App nach Hause holen“ , so Sacher Geschäftsführer Matthias Winkler.

Luxus auf zwei Rädern

Rund um die Sacher Hotels in Wien und Salzburg kommen Klassiker der österreichischen Küche aus dem Hause Sacher nun bis zur Haustüre geradelt. „Wir freuen uns mit Sacher einen außergewöhnlichen Partner gefunden zu haben. Mit den Gerichten aus den weltberühmten Hotels gibt es ab sofort Luxusgenuss für Zuhause. Unsere Kund:innen in Wien und Salzburg können neben Pizza, Pasta und Sushi nun in den eigenen vier Wänden auch Spezialitäten der Gourmetküche genießen“ , freut sich mjam-Geschäftsführerin Chloé Kayser über die Kooperation.

Sacher Special Moments sind für Salzburg und Wien bestellbar über die App oder unter www.mjam.at

