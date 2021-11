FPÖ – Brückl zu Faßmann: Faule Ausrede eines heillos überforderten Bildungsministers

Unsere Lehrerinnen und Lehrer müssen nun schon seit 20 Monaten flexibel unterwegs sein

Wien (OTS) - „Das ist eine faule Ausrede eines heillos überforderten Bildungsministers – nicht mehr und nicht weniger.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl die Aussage von ÖVP-Minister Faßmann im heutigen Ö1-Morgenjournal, er hätte vom Lockdown erst Freitagfrüh erfahren. „Eine solche schlechte und unglaubwürdige Entschuldigung für sein Informationschaos hätte ich mir von Faßmann nicht erwartet. Eine solche realitätsferne Verteidigungslinie kann er wohl selber nicht glauben“, so Brückl, der dem Minister wegen seines permanenten Zauderns und des Nichtmachens seiner Hausaufgaben den Rücktritt nahelegte.

„Seit Tagen war vom Schüler bis zum Pensionisten in Österreich klar, dass ein Lockdown kurz vor der Tür steht, und dann will uns der Minister weismachen, er hätte von den Beschlüssen der Landeshauptleute mit seinem Kanzler erst am Freitag in der Früh erfahren. Anstatt endlich zuzugeben, dass er der einzige Schuldige an dem Tohuwabohu an den Schulen ist, versucht er sein Versagen aber auf andere abzuwälzen. Anscheinend vergisst Faßmann, dass er eines der wichtigsten Ministerämter bekleidet, da kann man die Verantwortung nicht einfach auf die Schüler, Eltern und vor allem nicht auf die Lehrer übertragen. Die Lehrer und die Schulleitungen in unseren Schulen müssen nämlich nun schon seit 20 Monaten flexibel unterwegs sein, weil eben vom ÖVP-Bildungsminister keine eindeutigen und klaren Anweisungen kommen“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

