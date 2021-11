Austrian Retail Innovation Awards 2021: jö Bonus Club, Hervis und Hornbach prämiert

Höchste Auszeichnung der heimischen Retail Tech Szene wurden am 18. November im Rahmen des TECH DAY von Handelsverband & Kooperationspartner Huawei vergeben

Wien (OTS) - Hornbach, Hervis und jö Bonus Club heißen die drei Sieger der diesjährigen "Austrian Retail Innovation Awards". Mit dem Preis werden in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Technologie-Lösungen ausgezeichnet. Die begehrten Trophäen wurden heuer zum bereits sechsten Mal vergeben – erneut in Zusammenarbeit mit Huawei als Schirmherr und Trending Topics als Medienpartner.

60 Einreichungen, 15 Nominierte, 3 Sieger

Aus mehr als 60 Einreichungen war im Vorfeld eine Shortlist der besten Projekte erstellt worden, 15 Unternehmen wurden schließlich für den Retail Innovation Award nominiert. Eine hochkarätige Jury hat schließlich die drei Sieger ermittelt. Georg Hanschitz, der bei Huawei als Head of Austria die Bereiche Device ECO-Development & Cloud verantwortet, übergab die Auszeichnungen gemeinsam mit Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will im Rahmen des TECH DAY 2021 am 18. November in Wien.

Nominiert in der Kategorie "Best Instore Solution":

Bründl Sports & Umdasch für den innovativen Flagshipstore in Kaprun

für den innovativen Flagshipstore in Kaprun Stoffschwester für ein digitales Warenkorbsystem im Geschäft

für ein digitales Warenkorbsystem im Geschäft A1 für die digitale Wartenummer via A1 App

für die digitale Wartenummer via A1 App Let’s do it für Fachmärkte mit Vergleichszonen und Erklärvideos

für Fachmärkte mit Vergleichszonen und Erklärvideos jö Bonus Club (u.a. REWE, Libro, Pagro, Zgonc, OMV) für die Revolutionierung des Kassenprozesses mit der Applikation jö&GO!

Gewinner: jö Bonus Club

"Wir sind sehr stolz und freuen uns, mit jö&GO! eine Innovation made in Austria für unsere jö Mitglieder etabliert zu haben. Damit machen wir das Einkaufen mit jö nicht nur einfacher und bequemer, sondern stiften zudem den jö Mitgliedern einen täglichen Nutzen", freut sich das Geschäftsführer-Duo Hanna Maier und Mario Günther Rauch.

Nominiert in der Kategorie "Best Online bzw. Mobile Solution":

Red Zac für das kostenlose Social Media Händler-Service

für das kostenlose Social Media Händler-Service Mediashop & best-it für eine No Code Webshop-Architektur

für eine No Code Webshop-Architektur BIPA für interaktives Live Shopping kombiniert mit Influencer-Marketing

für interaktives Live Shopping kombiniert mit Influencer-Marketing Wise enough für ein nachhaltiges Label mit NFT Markting

für ein nachhaltiges Label mit NFT Markting Hervis für die persönliche Online-Fachberatung via Microsoft Bookings

Gewinner: Hervis

"Das gesamte Hervis-Team freut sich riesig über die Auszeichnung mit dem Retail Innovation Award 2021 in der Kategorie ‚Best Online Solution‘. Für uns als Omnichannel-Vorreiter in Österreich ist der Award eine klare Bestätigung dafür, dass wir mit unserer Digital-Offensive und der zukunftsweisenden Verzahnung von On- und Offline-Einkaufserlebnis auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig bieten wir unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer Omnichannel-Strategie auch österreichweit mobilen Zugang zu den Beratungsservices des Hervis Teams in den Stores vor Ort. Damit profitieren alle Hervis-Kunden sowohl in unseren Stores als auch online – zu Hause oder unterwegs – von unserer exzellenten Beratung und einer Reihe zusätzlicher Services“, ist Joel Hornstra, Leiter Internationales Projekt- und Prozessmanagement bei HERVIS, stolz.

Oliver Seda, Vorsitzender der Hervis Geschäftsführung ergänzt: "Mit dem Award werden sowohl Hervis, als auch alle Hervis-Kunden als Gewinner ausgezeichnet. Wir beweisen mit unserer konsequenten Omnichannel-Strategie, dass die enge Verzahnung aller Kanäle die große Zukunfts-Chance für den Handel ist: Hervis nützt damit sowohl einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber dem reinen Online-Handel als auch einen Erfolgsfaktor für die Stores – und bietet den Kundinnen und Kunden damit ein praktisches Einkaufserlebnis mit deutlichem Mehrwert und wichtigen Services. Mein Dank gilt an dieser Stelle besonders auch allen Hervis Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Omnichannel-Offensive von Hervis mit ihrem vollen Einsatz zu einem Erfolgsprojekt machen!"

Nominiert in der Kategorie "Best Omnichannel Innovation":

Modehaus Kutsam für die Kundenberatungsapplikation "shop the look"

für die Kundenberatungsapplikation "shop the look" MPreis für die Sortimentsansicht aller Filialen inkl. online- & offline-Warenverfügbarkeit

für die Sortimentsansicht aller Filialen inkl. online- & offline-Warenverfügbarkeit Humanic (Leder & Schuh) für die 3D Fußvermessung mit Erinnerungsservice

für die 3D Fußvermessung mit Erinnerungsservice Thalia für seine Abholstationen mit Scan & Co

für seine Abholstationen mit Scan & Co Hornbach für das Omnichannel-Kundenkonto mit Dauertiefpreisgarantie

Gewinner: Hornbach

"Die Auszeichnung in der Kategorie ‚Best Omnichannel Innovation‘ bestätigt unsere Vorreiterrolle in der Branche. Im HORNBACH Kundenkonto werden neben Onlinekäufen ab jetzt auch alle stationären Einkäufe automatisch erfasst. Durch diese innovative Verknüpfung von online und offline haben Kunden den Überblick über alle Rechnungen und können Garantieansprüche und Retouren problemlos über eine Stelle verwalten", so Michael Hyna, e-Business Leiter bei HORNBACH Österreich.

Johannes Friewald, Marketingleiter HORNBACH Österreich, ergänzt: "Außerdem nehmen alle erfassten Einkäufe an unserem neuen Service ‚Dauertiefpreise. Sogar nach dem Kauf.‘ teil. Das bedeutet, sollte ein Artikel bis zu 30 Tage nach dem Kauf bei HORNBACH im Preis sinken, wird die Differenz im Kundenkonto automatisch gutgeschrieben. Unsere Kunden kaufen somit ihre Projekte immer zum günstigsten Preis bei HORNBACH."

Rainer Will, Handelsverband: "Gerade jetzt in der Corona-Krise braucht der Handel neue Ideen und innovative Konzepte mit Umsetzungspotenzial mehr denn je. Die Qualität der eingereichten Projekte belegt, dass die österreichischen Händler mit der Zeit gehen und Digitalisierung hierzulande tatsächlich gelebt wird."

Georg Hanschitz, Huawei: "Wir sehen uns als globalen Innovationspionier: Weltweit beschäftigen wir 194.000 Angestellte, davon mehr als 96.000, also knapp die Hälfte, im Bereich Research and Development. Im letzten Geschäftsjahr wurden rund 19 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert - insbesondere in unser Hardware-Software-Ecosystem. Daher ist uns die Unterstützung der österreichischen Retail Tech-Szene ein großes Anliegen."

