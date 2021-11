Aston Martin Vantage mit BAPE+GEEKVAPE-Beschichtung macht sich bereit für den Macau Grand Prix

Macau (ots/PRNewswire) - Die 68. Ausgabe des Macau Grand Prix findet vom 19. Bis 21. November statt, und Aston Martin, einer der britischen Sportwagenriesen, plant, mit einem Fahrzeug mit BAPE+GEEKVAPE-Beschichtung an dem Wettbewerb teilzunehmen. Das scharfe und dynamische Blitz-Logo der aufstrebenden Marke GEEKVAPE zieht sich über die gesamte Karosserie und unterstreicht die blitzartige Geschwindigkeit und das Handling des kraftvollen Fahrzeugs. Zusammen mit den auffälligen Camouflage-Elementen der Trendmarke A Bathing Ape drückt der Aston Martin Vantage die Leidenschaft für Sport und Erfahrung aus, die sich aus seiner unvergleichlichen Leistung ergibt.

Die Automodelle, die sich für die Teilnahme an dem Wettbewerb entschieden haben, zogen schon immer die größte Aufmerksamkeit aller Medien und Autofans auf sich. Als traditionelle Sportwagenmarke strahlt Aston Martin in seiner DNA eine edle Eleganz aus. In den letzten Jahren hat das Unternehmen der Marke durch die Zusammenarbeit mit jungen und modernen Fahrzeugherstellern neue und lebendige Elemente hinzugefügt, um eine stärkere Wirkung bei einer jüngeren Zielgruppe zu erzielen. Die Zusammenarbeit mit GEEKVAPE ist ein weiterer Schritt hin zu einem jugendlicheren Look und Image für die britische Marke.

Die Camouflage-Beschichtung von A Bathing Ape und die blitzenden Logos von GEEKVAPE verleihen dem Vantage einen neuen Look und sorgen dafür, dass er an der Spitze des Geschehens steht. Die Gesamtfarbgebung des Sportwagens tendiert zu einem gewagten und trendigen Look, der ein klassisches Aussehen mit der Persönlichkeit des Fahrzeugs verbindet.

Aston Martin hat in den letzten Jahren große Erfolge im Sportwagenrennsport erzielt, die durch mehrere Klassensiege bei den 24 Stunden von Le Mans unterstrichen wurden. Das Cognizant Formula One Team gab am 28. März 2021 in Bahrain sein Renndebüt und kehrte damit in die Königsklasse der Einsitzer zurück.

Der Macau Grand Prix in diesem Jahr ist zweifellos eine hervorragende Gelegenheit für Aston Martin, sich auf den Rennstrecken zu präsentieren. Gegenwärtig finden nur noch in Macau und Monaco Straßenrennen statt, die beide zu den "20 Top-Rennveranstaltungen, die man nicht verpassen sollte" zählen. Diese altehrwürdige Rennstrecke ist die Wiege vieler Legenden und ist gut aufgestellt, um ihren Ruf zu bewahren, indem sie neues Blut einbringt. Warten wir ab, was passiert, wenn ein traditioneller Rennwagen einen neuen und gewagten Look bekommt.

