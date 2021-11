SPÖ-Kucher: „ÖVP und FPÖ treiben völlig verantwortungslos die Spaltung der Gesellschaft voran!“

Wien (OTS/SK) - „Heute verzeichnen wir in Österreich mehr als 15.000 Neuinfektionen. Die Belastungsgrenzen des Gesundheitssystems sind weit überspannt, das Gesundheitspersonal berichtet von Verzweiflung und Überlastung“, zeigt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher besorgt. „Währenddessen weiß die FPÖ nichts Besseres zu tun, als in der Wiener Innenstadt Kundgebungen zu veranstalten, die zum Teil schon in Gewalt ausgeartet sind. Die FPÖ schlägt politisches Kleingeld aus der Krise und die ÖVP befeuert die Spaltung zusätzlich. Gestern haben wir in der ZIB2 gesehen, wie Schallenberg aus einer angeblichen Entschuldigung in Wahrheit einen Angriff gemacht hat“, kritisiert Kucher.

„Schallenberg hat die Schuld auf diejenigen abgeschoben, die wegen dem Zick-Zack-Kurs der Bundesregierung die Orientierung in der Corona-Krise verloren haben. Der ÖVP-Kanzler gießt Öl ins Feuer, provoziert zusätzlich in einer ohnehin angespannten Situation und kapituliert im Angesicht der Staatsverantwortung“, stellt Kucher fest. „Herr Schallenberg, Sie haben sich bei jenen entschuldigt, die alles richtig gemacht haben, aber sich nicht dafür entschuldigt, dass die Kurz-ÖVP und die gesamte Bundesregierung alles falsch gemacht haben. Mittlerweile ist wirklich jedem in diesem Land klar geworden, dass im Pandemie-Management alles schief gegangen ist, was hätte schief gehen können. Diejenigen, die das Versagen der ÖVP und die rechte Mobilisierung der FPÖ nun ausbaden müssen, sind das Gesundheitspersonal und mit ihnen alle Österreicherinnen und Österreicher.“ (Schluss) ar

