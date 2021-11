4. Lockdown: SERVICE – www.jobundcorona.at von AK und ÖGB hilft!

Auf der gemeinsamen, top aktuellen Website werden alle Fragen beantwortet

Wien (OTS) - Ab Montag befindet sich Österreich im 4. Lockdown. Und wieder ist die Unsicherheit groß. Was gilt bei der Kurzarbeit? Muss ich Urlaub nehmen? Darf ich Homeoffice machen? Was gilt, wenn ich Risikopatient:in bin? Oder bei einer Schwangerschaft? Steht mir Sonderbetreuungszeit zu? Alle diese Fragen werden auf der Website www.jobundcorona.at beantwortet. Die gemeinsame Site von AK und ÖGB wird von Juristi:nnen top aktuell gehalten und bietet in der derzeitigen Situation verlässliche Hilfe und Antworten auf die brennendsten Fragen. Reinklicken – informieren – Klarheit finden!

