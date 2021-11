FPÖ – Mühlberghuber zum Tag der Kinderrechte: Die Jüngsten unserer Gesellschaft sind die Leidtragenden der Corona-Pandemie

Wien (OTS) - „Nicht nur weltweit herrscht bei den Kinderrechten Nachholbedarf, sondern auch in Österreich gibt es derzeit in diesem Bereich viel zu tun. Besonders die Jüngsten unserer Gesellschaft sind nach wie vor die Leidtragenden dieser Corona-Pandemie. Ihnen wurde in den vergangenen 20 Monaten das Recht auf ihr Kindsein ganz genommen. Auch viele Experten sind sich einig, dass in einer Pandemiezeit zahlreiche Kinderrechte verletzt werden“, sagte FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberghuber anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Kinderrechte.

„Die letzten beide Jahre standen und stehen noch immer im Zeichen von Schulschließungen oder Social Distancing und die Kinder leiden auch psychisch und physisch unter den Corona-Maßnahmen dieser türkis-grünen Regierung. Überdies wollen nun ÖVP und Grüne auch die Kleinsten in die Impfung treiben“, kritisierte Mühlberghuber.

„Leider interessiert sich aber diese türkis-grüne Regierung überhaupt nicht für die Gesundheit, die Psyche der Kinder und auch nicht für die vorhandenen Bildungsrückstände und Bildungsverluste, die durch die Schulschließungen entstanden sind – und das ist mehr als beschämend“, betonte die FPÖ-Familiensprecherin.

