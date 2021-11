„Dancing Stars“ – Bis zu 755.000 sahen das Halbfinale in ORF 1

Überraschung: Kein Paar musste den ORF-Tanzevent verlassen – vier Paare tanzen am 26. November um den Sieg

Wien (OTS) - Die Finalisten stehen fest – vier Paare tanzen nächste Woche um den Sieg! Bis zu 755.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitag, dem 19. November 2021, live um 20.15 Uhr in ORF 1 das „Dancing Stars“-Halbfinale, bei der als Überraschung kein Paar den ORF-Tanzevent verlassen musste. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) verfolgten durchschnittlich 668.000 Seher/innen (Marktanteil: 24 Prozent). „Die Entscheidung“ um 22.25 Uhr war diesmal eine andere – statt der Frage, wer die „Dancing Stars“ verlassen muss, gab es für Jurorin Maria Santner einen Heiratsantrag von Sänger Marco Angelini. Im Schnitt wollten sich das 631.000 Zuschauer/innen (25 Prozent Marktanteil) nicht entgehen lassen.

Folgende vier Paare sind im großen Finale, am Freitag, dem 26. November, live um 21.20 Uhr in ORF 1 mit dabei: Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova und Jasmin Ouschan & Florian Gschaider. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für die Solotänze aus Show acht und neun werden ins Finale übernommen und fließen in die Entscheidung, wer „Dancing Stars“ gewinnen wird, ein.

