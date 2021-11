Pro & Contra Spezial morgen um 20:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24: Ein Land im Lockdown – Endlosschleife oder Exitstrategie?

Es diskutieren die Politikberater Wolfgang Rosam und Lothar Lockl, die Journalist:innen Eva Linsinger und Michael Fleischhacker sowie Kabarettistin Monica Weinzettl.

Wien (OTS) - Am Montag geht Österreich in einen neuen Lockdown. Ob er notwendig war und wann er wieder endet, diskutieren in einem Pro und Contra Spezial die Politikberater Wolfgang Rosam und Lothar Lockl, die Journalist:innen Eva Linsinger und Michael Fleischhacker sowie Kabarettistin Monica Weinzettl.

Und wieder legt Österreich eine Vollbremsung hin. Die hohen Inzidenzen machen es unvermeidbar, dass das öffentliche Leben erneut zum Stillstand kommt. Als wäre das nicht genug Aufregung für eine gespaltene Gesellschaft, kommt außerdem mit 1. Februar 2022 eine Impfpflicht für alle.

Doch wird die Bevölkerung dem Ruf der Politik noch folgen? Hätte der Lockdown durch früher gesetzte Maßnahmen verhindert werden können? Und schaffen wir vor Weihnachten tatsächlich noch eine Trendumkehr?

Pro und Contra Spezial

Sonntag, 21. November 2021, um 20:15 Uhr auf PULS 24 & PULS 4

Gäste:

Monica Weinzettl, Kabarettistin und Schauspielerin

Wolfgang Rosam, PR-Berater und Herausgeber Falstaff

Lothar Lockl, Unternehmer, Politik- und Strategieberater

Eva Linsinger, stv. Chefredakteurin und Ressortleiterin Innenpolitik Profil

Michael Fleischhacker, Journalist und Fernsehmoderator, Servus TV

Moderation: Gundula Geiginger

