Die Monogramm-Manie und der Aufstieg der Tech-Couture: HONOR stellt mit WGSN die wichtigsten Technologie- und Modetrends vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - WGSN stellt fest, dass eine neue, unapologetische Herangehensweise an den Stil in der Zeit nach der Pandemie zu einem Wiederaufleben von Smartphone-Designs geführt hat, die von nostalgischen Modetrends inspiriert sind

Zur Markteinführung des neuen HONOR 50 Smartphones hat HONOR heute die aufkommenden Designtrends vorgestellt, die die Smartphone-Industrie im Sturm erobern, wobei Monogramm-Manie und Tech-Couture immer beliebter werden. Da das Metaversum immer ausgeprägter wird, sind modebewusste Menschen mehr denn je motiviert, Online-Identitäten zu schaffen, um eine Chance auf Viralität zu haben. Um die Rolle, die Smartphones bei der Selbstdarstellung spielen, besser zu verstehen, beauftragte HONOR WGSN, der Weltmarktführer für Verbraucher- und Designtrends, mit der Erforschung des aufkommenden Verbraucherverhaltens, das den Wunsch nach helleren, mutigeren Technologien weckt, die den Menschen helfen, ihre Geschichten mit der Welt zu teilen und sich von der Masse abzuheben.

Ein Schritt in Richtung Tech Couture

Mit Blick auf ein besseres Jahr 2022 schreiben die Verbraucher das Mantra, wie sie ihr Leben leben wollen, neu. WGSN bezeichnet dieses veränderte Verbraucherverhalten als "Everyday Extravagance" - die Verbraucher wollen dem Alltag entfliehen und suchen nach fesselnden Momenten, die den Optimismus für die Zukunft steigern und verstärken. "Die Verbraucher sind hungrig nach Produkten und Erlebnissen, die Extravaganz in den Alltag bringen, und nehmen die eindeutigen, leuchtenden Farben an, die Themen wie unverfrorene Lebensfreude und radikale Selbstdarstellung aufgreifen", so WGSN

HONOR Code: Eine einzigartige Farbgebung, die Verbrauchern hilft, mutige Stilaussagen zu machen

WGSN hat herausgefunden, dass der Monogramm-Look nicht mehr wegzudenken ist, da die Verbraucher neue Möglichkeiten nutzen, um ihren Stil auszudrücken und ihre modische Identität durch mutige Statement-Looks zu unterstreichen. "Im Jahr 2018 haben einige große Modehäuser ihr ikonisches Monogramm als Reaktion auf den "Logomania"-Trend, der die Branche erfasst hat, neu aufgelegt. Im Jahr 2021 erleben wir eine neue Ära der Monogrammmode. Marken nutzen Monogramme, um ihre Modestorys zu betonen und schaffen so ein größeres Engagement bei den Verbrauchern, die nach neuen Möglichkeiten suchen, ihren Stil auszudrücken", kommentiert WGSN.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Monogrammen und dem Wiederaufleben von Trendsettern, die in Anlehnung an die Nostalgie der 90er Jahre stolz Markenlogos tragen, wurde die HONOR 50 in einer Reihe von atemberaubenden Farben und vom Laufsteg inspirierten Optionen entworfen, darunter HONOR Code

"Dieses auffällige Design ist einzigartig in der Smartphone-Branche, inspiriert von den neuesten Modetrends und ein Schritt weg von den klassischen schwarzen und gedeckten Tönen, die andere Smartphone-Marken anbieten.

Drücken Sie sich selbst aus: Die Explosion des Vloggings in der Ära des Metaverse

Der gesteigerte Wunsch nach Selbstdarstellung hat zu einem Bedarf an Technologie geführt, die nicht nur äußerlich gut aussieht, sondern auch im Inneren mit vielen Funktionen ausgestattet ist, die kreativere Formen der Inhaltserstellung ermöglichen.

In einer Zeit, in der unsere Bildschirme zum Tor zum Rest unseres Lebens wurden, wünschten sich die Verbraucher Momente des Staunens, die Freude zurückbringen und der durch die Pandemie ausgelösten Unsicherheit und Angst entgegenwirken sollten. WGSN bezeichnet dieses Verbraucherverhalten als "Stimulating Escapes". Adrien Mollet, Lead Consultant bei WGSN, kommentiert : "Die Zukunft ist eine Ära der Anstrengung und des kreativen Ausdrucks, in der die Menschen viel Zeit mit der Erstellung von Inhalten verbringen, um eine Chance auf Viralität zu haben. Die Verbraucher, die in der Lage sind, etwas zu schaffen, entwickeln proaktiv Theaterinszenierungen ihres eigenen Lebens als Ausdruck ihres Lebensstils, ihrer Werte und ihres Status"

In dem Maße, in dem das Metaverse an Bedeutung gewinnt und unsere physischen und digitalen Welten immer mehr miteinander verschmelzen, werden die Verbraucher immer mehr Wert auf Vlogging und die Erstellung digitaler Inhalte legen, um ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Nach Angaben von WGSN haben Inhalte, die sich auf die Selbstdarstellung beziehen, in den sozialen Medien 14 Monate in Folge ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet, wobei sowohl die Urheber als auch die Zuschauer diese neue Art der Darstellung ihres Stils und ihrer Emotionen ohne Filter annehmen.

Um der steigenden Zahl von Vloggern gerecht zu werden, ist das HONOR 50 mit einem fortschrittlichen Kamera-Setup ausgestattet, das es dem Benutzer ermöglicht, während des Filmens zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln und mehrere Videoaufnahmemodi zu verwenden. Dank der Flexibilität, aus mehr als einer Perspektive zu filmen, können Filmemacher nun ihre wahren Emotionen, Erfahrungen und Identitäten in Echtzeit dokumentieren und zum Ausdruck bringen, was eine bessere Verbindung zu ihrem Publikum ermöglicht.

HONOR bringt Experten zusammen, um über die Entwicklung von Stil, Smartphones und Selbstdarstellung zu diskutieren HONOR lädt ein WGSN zusammen mit einem Expertengremium, darunter Matthew Drinkwater, Leiter der Fashion Innovation Agency am London College of Fashion, Liza Urla, Schmuckexpertin und Gründerin und Kreativdirektorin von Gemologue, und Amelia Liana, eine Mode-Vloggerin, die mit ihren kreativen Stilvideos über 500.000 Instagram-Follower erreicht hat, sowie Yuan Ze, Chefdesigner bei HONOR, um über die Trends zu diskutieren, die die Mode- und Technologiebranche heute prägen, und darüber, wie die neue HONOR 50 stylischen Tech-Nutzern im Jahr 2021 und darüber hinaus unendliche Möglichkeiten zur Selbstdarstellung bietet.

